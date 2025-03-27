Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая

3:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

На сцену Grammy 2020 года вышла женщина, которую не сразу узнали. Это была Адель - стройная, уверенная в себе, с искрой в глазах и совершенно новым телом. И эта трансформация — не про чудо-пилюли и не про "огуречный сок с кайенским перцем". Всё куда честнее. И человечнее.

Фото: flickr.com by Kristopher Harris from Charlotte, NC, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Адель

Без культа страдания

Нет, Адель не сидела на сумасшедших диетах. Не вычёркивала целые группы продуктов. И не карала себя спортом за каждую съеденную печеньку. Всё началось после развода — когда внутри щёлкнуло, и она поняла: хочет быть сильной, здоровой и счастливой. Для себя. И для сына.

Спорт ради кайфа, а не по расписанию

Вместо наказания — удовольствие. Адель не пыталась втиснуться в рамки "10 000 шагов" или бегать часами. Вместе с тренером Джо Викери они искали то, что будет радовать. Нашли:

Бокс: 2-3 раза в неделю, чтобы выпустить пар.

2-3 раза в неделю, чтобы выпустить пар. Силовые: простые упражнения на крупные группы мышц: приседания, тяги, жимы.

простые упражнения на крупные группы мышц: приседания, тяги, жимы. Прогулки: 10-12 тысяч шагов без фанатизма. Просто жизнь в движении.

И да — она могла пропустить тренировку ради встречи с друзьями. Потому что никакой строгий режим не заменит радость от простых вещей.

Еда без вины

Диета Адель — это когда ты ешь пиццу. Да, по-настоящему. И шоколад. Только с любовью и осознанностью.

Она не исключала продукты. Вместо этого — фокус на:

Качественные белки и жиры (рыба, авокадо, орехи).

Овощи и фрукты.

Цельнозерновые.

Умеренность и размер порций.

"Худшее, что можно сделать — превратить еду в запретный плод", — говорит её диетолог Камила Гудис. И она права.

Всё начинается с головы

Пожалуй, главное в этой истории — психология. Адель не худела, чтобы "влезть в XS". Она боролась с тревожностью, восстанавливала себя после расставания, возвращалась к себе. Спорт стал её терапией, а каждый шаг — не к весу, а к свободе.

"Она не ненавидела своё тело — она захотела заботиться о нём", — делится тренер.

Что мы можем взять для себя

Выбирайте активность, которая радует , а не изматывает.

, а не изматывает. Не бойтесь еды , учитесь понимать и чувствовать её.

, учитесь понимать и чувствовать её. Работайте над собой из любви , а не из стыда.

, а не из стыда. Не торопитесь - у Адель ушло почти два года. Это нормально.

История Адель — напоминание о том, что перемены начинаются не с жёстких ограничений, а с заботы о себе. Она не сражалась с весом, не жила по чужим стандартам и не стремилась угнаться за идеалами. Вместо этого выбрала путь любви, осознанности и бережного отношения к своему телу. И, возможно, именно поэтому её трансформация вдохновляет сильнее любых "до и после".

Уточнения

Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс, более известная мононимно как Аде́ль, — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми (из 25 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года" (21 и 25), "Запись года" и "Песня года" дважды.

