Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая

На сцену Grammy 2020 года вышла женщина, которую не сразу узнали. Это была Адель - стройная, уверенная в себе, с искрой в глазах и совершенно новым телом. И эта трансформация — не про чудо-пилюли и не про "огуречный сок с кайенским перцем". Всё куда честнее. И человечнее.
Нет, Адель не сидела на сумасшедших диетах. Не вычёркивала целые группы продуктов. И не карала себя спортом за каждую съеденную печеньку. Всё началось после развода — когда внутри щёлкнуло, и она поняла: хочет быть сильной, здоровой и счастливой. Для себя. И для сына.
Вместо наказания — удовольствие. Адель не пыталась втиснуться в рамки "10 000 шагов" или бегать часами. Вместе с тренером Джо Викери они искали то, что будет радовать. Нашли:
И да — она могла пропустить тренировку ради встречи с друзьями. Потому что никакой строгий режим не заменит радость от простых вещей.
Диета Адель — это когда ты ешь пиццу. Да, по-настоящему. И шоколад. Только с любовью и осознанностью.
Она не исключала продукты. Вместо этого — фокус на:
"Худшее, что можно сделать — превратить еду в запретный плод", — говорит её диетолог Камила Гудис. И она права.
Пожалуй, главное в этой истории — психология. Адель не худела, чтобы "влезть в XS". Она боролась с тревожностью, восстанавливала себя после расставания, возвращалась к себе. Спорт стал её терапией, а каждый шаг — не к весу, а к свободе.
"Она не ненавидела своё тело — она захотела заботиться о нём", — делится тренер.
Аде́ль Ло́ри Блу Э́дкинс, более известная мононимно как Аде́ль, — британская певица, автор-исполнитель и поэтесса, лауреат 16 премий Грэмми (из 25 номинаций) и первый музыкант, сумевший выиграть в номинациях "Альбом года" (21 и 25), "Запись года" и "Песня года" дважды.
Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.