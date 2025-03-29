Диетолог развеял главный миф о ходьбе: вы будете удивлены

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Ходьба — один из самых доступных и полезных видов физической активности. Однако, по словам Сауля Санчеса, спортивного диетолога, ежедневные прогулки — не самый эффективный способ похудеть.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женские ноги в розовых кроссовках

Он уверен, что любые виды упражнений лучше, чем малоподвижный образ жизни. Но "вопреки тому, что вам говорили, ходьба не способствует похудению".

Все зависит от физического состояния и проблем со здоровьем каждого человека. Если у вас избыточный вес и вы стараетесь ходить пешком каждый день, это, очевидно, улучшит ваше состояние и уменьшит жировую ткань. Эксперт же уверяет, что "это неэффективно", если вы пытаетесь похудеть, используя только эту основную стратегию.

По словам Сауля Санчеса, ходьба без должной концентрации внимания недостаточна для достижения заметных результатов в потере веса.

"Ежедневные прогулки с целью похудеть не приносят пользы и неэффективны", — заявил Сауль.

Хотя он признает, что ходьба может помочь уменьшить жировую ткань, особенно у людей с избыточным весом, этот процесс требует больших усилий. Проблема, как объясняет специалист, в том, что ходьба по три часа в день не является ни эффективной, ни устойчивой долгосрочной стратегией.

Уточнения

Ходьба́ — способ передвижения организма (человека или иного существа), либо подражающего ему механизма; осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.



