Шокирующее заявление: УЕФА готовит почву для возвращения российского футбола

Согласно информации, опубликованной британским изданием The Independent, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность возвращения российских команд к участию в международных соревнованиях.
Некоторые влиятельные фигуры в европейском футболе считают, что отстранение России было необоснованным, и выступают за его отмену. Сообщается, что в случае полного прекращения огня на Украине может начаться процесс реинтеграции российского спорта на международную арену.
Напомним, что российские сборные и клубы были отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор команды проводят только товарищеские матчи.
Вопрос возвращения российских команд к международным соревнованиям остается открытым и во многом зависит от развития геополитической ситуации и решений, принимаемых руководящими органами мирового футбола.
Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу. Управляется Российским футбольным союзом — главным руководящим футбольным органом страны, который является членом ФИФА с 1912 года, УЕФА — с 1954 года.
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