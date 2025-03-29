5 главных принципов жизни Путина: вот что раскрыл сын тренера президента по дзюдо

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Одним из главных наставников президента России Владимира Путина до прихода на пост главы государства был его тренер по дзюдо Анатолий Рахлин. Главные принципы Путина раскрыл сын президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлин.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ путин

"Это принципы жизни, которым учил своих воспитанников мой отец Анатолий Рахлин, и которыми, как я полагаю, руководствуется президент Владимир Путин", — обозначил Михаил.

5 главных принципов

Первый: "Своих не бросай", второй: "Атакуя, не забывай о защите. Защищаясь, ищи возможность для атаки".

Третий: "Предательство — худший поступок в жизни".

Четвёртый: "Не останавливайся на достигнутом, учись, развивайся, совершенствуйся всю свою жизнь".

И пятый: "Смысл жизни в служении Отечеству", приводит слова сына тренера KP. RU.

Уточнения

Дзюдо́ — японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (яп. 嘉納 治五郎 Кано: Дзигоро: 1860 — 1938), который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний.



