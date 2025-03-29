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5 главных принципов жизни Путина: вот что раскрыл сын тренера президента по дзюдо

0:56
Спорт

Одним из главных наставников президента России Владимира Путина до прихода на пост главы государства был его тренер по дзюдо Анатолий Рахлин. Главные принципы Путина раскрыл сын президента Федерации дзюдо Санкт-Петербурга Михаила Рахлин.

путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
путин

"Это принципы жизни, которым учил своих воспитанников мой отец Анатолий Рахлин, и которыми, как я полагаю, руководствуется президент Владимир Путин", — обозначил Михаил.

5 главных принципов

Первый: "Своих не бросай", второй: "Атакуя, не забывай о защите. Защищаясь, ищи возможность для атаки".

Третий: "Предательство — худший поступок в жизни".

Четвёртый: "Не останавливайся на достигнутом, учись, развивайся, совершенствуйся всю свою жизнь".

И пятый: "Смысл жизни в служении Отечеству", приводит слова сына тренера KP. RU.

Уточнения

Дзюдо́ — японское боевое искусство, философия и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на основе дзюдзюцу японским мастером боевых искусств Дзигоро Кано (яп. 嘉納 治五郎 Кано: Дзигоро: 1860 — 1938), который также сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения состязаний.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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