Гипертоникам на заметку: эти тренировки спасут ваше сердце

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Гипертония — не повод отказываться от физической активности. Фитнес-тренер Лера Буры развенчала популярное заблуждение, заявив, что тренировки не только допустимы, но и необходимы для людей с повышенным давлением.

Фото: freepik by alexeyzhilkin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка с эспандером

Она советует делать ставку на выносливость: йога, бег в комфортном темпе, прыжки на скакалке, функциональные тренировки и табата станут отличным выбором.

Также полезны долгие прогулки по пересечённой местности на свежем воздухе, пишет "АиФ в Кузбассе".

Особое внимание эксперт уделила силовым нагрузкам. По её словам, после 45 лет они крайне важны, поскольку помогают сохранить мышцы, укрепить кости и ускорить обмен веществ.

Более того, такие упражнения в долгосрочной перспективе стабилизируют давление, улучшая работу сосудов.

Главное правило — заниматься с разрешения врача и под присмотром тренера. Тогда физическая активность принесёт только пользу, а не риски.

Уточнения

Артериа́льная гипертензи́я АГ; гипертони́я (др.-греч. ὑπέρ «над, выше» + τόνος «натяжение; тон») — синдром повышения систолического артериального давления (САД) от 140 мм рт. ст. и выше, и одновременно или самостоятельно — диастолического АД (ДАД) ≥ 90 мм рт. ст.

