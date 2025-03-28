Самый сильный человек Донбасса раскрыл секрет богатырской мощи

Житель Донбасса Дмитрий Халаджи — тот самый мужчина, запросто носивший на плечах лошадей и быков, завязывающий узлом арматуру. Он рассказал, как не сварился в кипятке, выжил в схватке с медведем и стал волонтером.
Силач живет в Комсомольском — небольшом поселении Донбасса. Из установленных им 60 рекордов, семь — мировые.
Халаджи поделился секретом богатырского здоровья и силы. По его словам, важны режим дня, отсутствие вредных привычек, закаливание и питание настоящими продуктами — домашним молоком, яйцами, мясом.
Мужчина чаще готовит сам, лучше всего у Дмитрия получается борщ, пишет KP. RU.
Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?