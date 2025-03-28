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Самый сильный человек Донбасса раскрыл секрет богатырской мощи

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Спорт

Житель Донбасса Дмитрий Халаджи — тот самый мужчина, запросто носивший на плечах лошадей и быков, завязывающий узлом арматуру. Он рассказал, как не сварился в кипятке, выжил в схватке с медведем и стал волонтером.

Штанга
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Штанга

Силач живет в Комсомольском — небольшом поселении Донбасса. Из установленных им 60 рекордов, семь — мировые.

Халаджи поделился секретом богатырского здоровья и силы. По его словам, важны режим дня, отсутствие вредных привычек, закаливание и питание настоящими продуктами — домашним молоком, яйцами, мясом.

Мужчина чаще готовит сам, лучше всего у Дмитрия получается борщ, пишет KP. RU.

Уточнения

Богатыри́ — герои былин и сказаний, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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