Как избежать проблем с шеей, если вы много сидите: врач дал ценные советы

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Долгие часы за компьютером или в одной позе неизбежно приводят к дискомфорту в шее. Врач восстановительной медицины Павел Очеретин рассказал, какие упражнения помогут облегчить состояние и избежать неприятных последствий.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

Одно из простых и эффективных упражнений — сцепить руки за спиной, потянув их вниз, при этом слегка приподняв подбородок.

Ещё один способ — опереться руками о дверной косяк, сделать шаг вперёд и почувствовать натяжение. Задержитесь в таком положении на 30 секунд.

Важно повторять упражнения несколько раз в течение дня, чтобы предотвратить застой и напряжение в мышцах, пишет ОСН.

Кроме того, врач предупредил, какие ошибки могут усугубить проблему. По его словам, не стоит долго оставаться в сутулой позе с опущенной головой, а также злоупотреблять фиксирующими воротниками. Они могут привести к ослаблению мышц, лишая их естественного тонуса.

Регулярная разминка и правильная осанка помогут избежать болей и сохранить здоровье шеи даже при сидячем образе жизни.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

