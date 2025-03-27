5 опасных заблуждений о беге, из-за которых вы не получаете эффект

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Бег — это не просто тренд, а способ улучшить здоровье и самочувствие. Но именно вокруг него витает больше всего мифов, пугающих новичков. Давайте разберёмся, какие из них стоит забыть навсегда.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Зимняя пробежка

Миф №1: Бег убивает колени

Правда в том, что умеренные пробежки могут даже укреплять суставы и снижать риск артрита. Колени начинают болеть, когда техника неправильная или нагрузка растёт слишком резко. Поэтому — никакой гонки: увеличивайте объёмы постепенно, укрепляйте мышцы ног, пресса и спины.

Миф №2: Бег — путь к молниеносному похудению

Конечно, бег сжигает калории, но без правильного питания вес может не измениться. Чтобы похудеть, нужен дефицит калорий и сбалансированное меню. Бег — только часть уравнения, а не волшебная палочка.

Миф №3: Начинать поздно

Никогда не поздно — важно только слушать своё тело. Бег помогает укрепить сердце, развить выносливость и снизить риск болезней даже в зрелом возрасте. Главное — не рваться вперёд, а двигаться шаг за шагом.

Миф №4: Бегать лучше натощак

Это может показаться логичным — ведь организм будто бы сжигает жиры. Но на деле без энергии тренировка становится мучением: возможны слабость, головокружение, падение сахара в крови. Лучше перекусить за час до бега — немного углеводов и белка дадут нужный заряд.

Миф №5: Дышать нужно только носом

Жёсткое правило? Нет. При интенсивной нагрузке важнее комфорт. Большинство бегунов дышат и носом, и ртом — так тело получает больше кислорода. Главное — ритмичное дыхание и работа мышц жив