Разгром 4:1: Аргентина доказала, кто главный в Южной Америке

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В Буэнос-Айресе состоялось не просто футбольное дерби, а настоящая разборка двух титанов. Аргентина уничтожила Бразилию в отборочном матче к чемпионату мира — счёт 4:1 стал достойным подарком болельщикам и самим игрокам, ведь команда уже гарантировала себе место на мундиале в Северной Америке.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Футбольный мяч

Быстрый старт — и впереди уже Аргентина

Хулиан Альварес из мадридского "Атлетико" открыл счёт уже на 6-й минуте — точный удар с близкой дистанции положил начало голевой феерии. Спустя всего шесть минут Энцо Фернандес удвоил преимущество хозяев поля, заставив соперников занервничать.

Бразилия ответила, но ненадолго

На 26-й минуте Матеус Кунья подарил гостям надежду, сократив отставание — 2:1. Однако Аргентина не дала и шанса поверить в камбэк. До конца первого тайма Алексис Мак Аллистер из "Ливерпуля" великолепным ударом отправил третий мяч в ворота Бразилии. К перерыву — 3:1.

Контроль и победная точка

Во второй половине встречи Джулиано Симеоне довёл счёт до разгромного — 4:1. Аргентина продолжила доминировать и показала, что её настрой на чемпионат мира серьёзен.

Что по таблице

После этого тура Аргентина возглавила отборочную таблицу КОНМЕБОЛ, в то время как Бразилия опустилась на третью строчку. Аргентинцы обеспечили себе путёвку на ЧМ благодаря ничьей между Боливией и Уругваем. А вот Бразилия теперь вынуждена бороться за оставшиеся места — лёгкой дороги у них точно не будет.

Остальные результаты в Южной Америке:

Чили — Эквадор 0:0

Колумбия — Парагвай 2:2

Венесуэла — Перу 2:1

Уточнения

Аргенти́на (исп. Argentina [aɾxenˈtina]), официальное название — Аргенти́нская Респу́блика (исп. República Argentina [reˈpuβlika aɾxenˈtina]) — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.

