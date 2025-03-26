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Вечно недооценённый: как обычный банан спасает кишечник и мышцы

2:25
Спорт

Когда речь заходит о фруктах, полезных для пищеварения, большинство сразу вспоминают про киви или чернослив. Но есть один знакомый всем фрукт, который незаслуженно остаётся в тени — и совершенно напрасно. Он не только улучшает работу кишечника, но и помогает контролировать уровень сахара в крови, а ещё становится отличным помощником после тренировки.

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Речь — о банане. Да, именно он способен на большее, чем вы привыкли думать.

Банан и пищеварение: что скрывает мякоть

Один средний банан содержит около 3 граммов клетчатки. Это значит, что он помогает нормализовать стул и справляться с запорами. Причём в нём есть и растворимая, и нерастворимая клетчатка — именно такое сочетание важно для полноценной поддержки ЖКТ.

Кроме того, банан богат пектином и устойчивым крахмалом — веществами с пребиотическим эффектом. Они питают полезные бактерии кишечника и снижают воспаление в пищеварительном тракте. Особенно полезны зелёные бананы: в них больше устойчивого крахмала, который действует как клетчатка и помогает избегать резких скачков сахара в крови.

Банан и сахар в крови: не такой уж и сладкий

Несмотря на сладкий вкус, банан имеет умеренный гликемический индекс (примерно 51). Благодаря клетчатке и сложным углеводам, он медленно усваивается, не вызывая резких скачков глюкозы. По данным Healthline, даже диабетики могут включать бананы в рацион — главное, соблюдать умеренность и выбирать менее спелые плоды.

Идеальный фрукт для спорта

Тем, кто активно занимается спортом, банан — настоящий подарок. В нём много калия и магния — минералов, которые помогают предотвратить судороги и быстрее восстанавливаться после физической нагрузки. Также в бананах есть антиоксиданты, снижающие повреждение клеток.

В среднем банане (около 120 граммов) содержится 105 калорий, 27 граммов углеводов и 3 грамма клетчатки. Это делает его отличным источником энергии перед тренировкой или во время восстановления. А ещё он богат витамином B6 — важным элементом для обмена веществ и получения энергии из пищи.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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