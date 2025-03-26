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Низкий рост у гимнасток — миф или плата за медали

3:09
Спорт

Миниатюрные гимнастки, огромные амбиции — и давний миф о том, что спорт мешает расти. Но что на самом деле происходит с телом, когда ты тренируешься по 20 часов в неделю?

Художественная гимнастка
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Художественная гимнастка

Если вы когда-нибудь смотрели олимпийские выступления по гимнастике, то наверняка замечали: большинство спортсменок невысокого роста. Симона Байлз - всего 142 см, а её бразильская соперница Ребека Андраде - 151 см. Легко поверить, что гимнастика тормозит рост. Но всё ли так однозначно?

Мы решили разобраться, действительно ли тренировки мешают телу развиваться — или всё дело в другом.

Мал ростом — да велик талантом

"Когда заходишь в зал, самый высокий человек — 1,60 м", — с иронией замечает один из тренеров сборной США.

Но причина не столько в тренировках, сколько в самом виде спорта. Компактное телосложение — это преимущество: меньше вес — легче выполнять прыжки, вращения и сложные акробатические элементы. И именно такие дети чаще всего задерживаются в секции.

Так что да, гимнасты действительно ниже среднего. Но не потому, что спорт тормозит рост, а потому, что гимнастика просто лучше подходит людям с определённым телосложением.

Что говорят учёные

Современные исследования пока не дают однозначного ответа. Зато подтверждают: рост у юных гимнастов может замедлиться, но чаще всего — временно. В работе, где изучались участники чемпионата Европы 2002 года, оказалось, что у большинства костный возраст отстаёт от паспортного на 1-2 года. Это значит, что организм как бы "берёт паузу", но позже всё наверстывает.

Физиолог Вероник Брику из Inserm объясняет:

"Поздний скачок роста у гимнастов — это компенсация. Они догоняют своих сверстников, а иногда даже перерастают их".

Когда стоит беспокоиться

Ключевое слово — баланс. Если ребёнок занимается 2-3 раза в неделю, рисков нет. Но при экстремальных нагрузках — свыше 18 часов в неделю с самого детства, особенно до полового созревания, могут появиться реальные ограничения в росте.

Такие случаи редки, и чаще встречаются в подготовке олимпийских спортсменов. Например, Симона Байлз рассказывала, что тренируется по 32-34 часа в неделю — чтобы выступать несколько минут на соревнованиях.

Итак, мешает ли гимнастика росту

Если кратко: не мешает, если не превращается в одержимость. При умеренной нагрузке организм развивается абсолютно нормально, а тренировки дают только плюсы — координацию, гибкость, уверенность в теле и характер. Гимнастика подходит не всем, но она точно не калечит.

И, кстати, вы вряд ли встретите 2-метрового чемпиона по вольным упражнениям. Но дело тут не в "спортивном ущербе", а в физике.

Уточнения

Спорти́вная гимна́стика - вид спорта, включающий в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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