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Возвращение, которого ждали: Зидан готов к новому вызову, осталось дождаться подписи

1:59
Спорт

После затяжной паузы и множества слухов о возможном назначении в разные европейские клубы, Зидан оказался в шаге от возвращения на скамейку запасных. Имя французского тренера вновь гремит по всей футбольной Европе — и не зря.

Футбольный мяч в сетке
Фото: wikimedia.org by Steindy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Футбольный мяч в сетке

Последние годы он оставался вне игры, внимательно следя за развитием событий, иногда появляясь в заголовках благодаря слухам: то национальная сборная Франции, то Ювентус… Но теперь появляется реальный сценарий: возвращение туда, где он уже стал легендой.

Сенсация из Испании

Испанский портал сообщил: Зидан — кандидат №1 на замену Карло Анчелотти в "Реал Мадрид". После того как стало ясно, что Хаби Алонсо продолжит работать с "Байером", у "сливочных" остался очевидный путь: снова довериться тренеру, который уже приводил команду к вершинам Лиги чемпионов.

"Флорентино Перес хочет вернуть Зидана на скамейку. У него есть мечта — видеть 'Реал' снова побеждающим под руководством того, кто уже вписал своё имя в историю клуба", — утверждают источники.

Зидан ждёт идеального момента

Хотя официального подтверждения пока нет, по данным испанских СМИ, стороны близки к соглашению. Француз не скрывает желания вновь оказаться в гуще событий. Он готов вернуться к работе — главное, чтобы проект был по-настоящему амбициозным.

Скорее всего, решение будет принято сразу по завершении сезона. Будущее Карло Анчелотти — всё ещё туманно: его по-прежнему связывают с национальной сборной Бразилии. Это создаёт почву для того самого "камбэка", который всколыхнёт весь футбольный мир.

Вопрос времени

Зидан продолжает путешествовать по Европе, встречаться, анализировать, учиться. Но, похоже, его следующая остановка уже определена. Осталось только дождаться момента, когда всё станет официально.

Уточнения

«Реа́л Мадри́д» (исп   lang="es">Real Madrid Club de Fútbol, испанское произношение: [reˈal maˈðɾið ˈkluβ ðe ˈfuðβol] ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрид.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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