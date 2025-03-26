Эта азиатская сборная сенсационно выиграла и продолжит борьбу за выход на ЧМ-2026

Кыргызская сборная по футболу продолжит борьбу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года. Ранее она сенсационно победила команду Катара.
Матч прошел в Бишкеке. Хозяева поля выиграли со счетом 3:1 благодаря голам Валерия Кичина (45+1 минута), Александра Мищенко (82) и Алимардона Шукурова (90+3).
Теперь Кыргызстан занимает пятое место в таблице и имеет шансы на попадание на ЧМ-2026.
Сборная Катара, которая стала победителем двух последних Кубков Азии, с десятью очками идет на четвертой позиции. Выше располагаются Иран (19 баллов), Узбекистан (16) и ОАЭ (10).
Кыргызста́н или Кирги́зия (кирг. Кыргызстан [qɯrʁɯzˈstɑn]), официально — Кыргы́зская Респу́блика (кирг. Кыргыз Республикасы, аббревиатура — КР), — государство в Центральной Азии, расположенное в западной и центральной частях горной системы Тянь-Шань и на Памиро-Алае.
В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.