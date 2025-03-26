Что выдаёт возраст женщины после 40 лет? Руки не будут похожи на крылья летучей мыши после этого упражнения

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Из всех видимых признаков старения изменения кожи являются одними из самых тревожных.

Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Розовый маникюр

Подобно тому, как появляются морщины и мимические линии, различные части нашего тела выглядят слабее, чем когда-либо, особенно если мы не занимаемся спортом регулярно на протяжении всей своей жизни.

Различные исследования показывают, что физические упражнения помогают сохранять и обновлять коллаген и эластин. Хотя этот белок в первую очередь известен своей способностью устранять морщины и мимические морщины, он также отвечает за упругость нашего тела.

Эксперты признают, что для устранения провисания рук, которое обычно называют "крыльями летучей мыши", вам понадобится всего лишь стул, чтобы выполнить очень эффективную технику: отжимания на брусьях.

Отжимания на трицепс со стулом

Это высокоэффективное упражнение для укрепления и придания тонуса задней поверхности рук. Оно особенно популярно, потому что не требует специального оборудования.

Для этого вам просто нужно лечь на спину, положить руки на стул и расположить ноги параллельно, приняв ту же позу, как если бы вы сидели на воображаемом стуле. Затем вам нужно опустить ягодицы на пол, при этом спина должна быть прямой, а руки — под прямым углом.

Исходное положение имеет решающее значение для правильной активации трехглавых мышц и минимизации риска получения травмы. Спину следует держать близко к стулу, не выгибаясь и не наклоняясь вперед. Это гарантирует концентрацию усилия на трицепсах, а не на плечах или пояснице.

Медленный, контролируемый спуск с последующим умеренно быстрым подъемом помогает лучше активировать мышцы и предотвращает использование инерции, которая снизила бы эффективность упражнения.

Кроме того, поддержание корпуса в напряжении на протяжении всего движения стабилизирует ваше тело и защищает позвоночник.

Уточнения

Лету́чие мы́ши (лат. Microchiroptera) — обобщающее название для представителей отряда рукокрылых за исключением крыланов.

