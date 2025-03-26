Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Считают глупыми: путешественник раскрыл, как на самом деле арабы относятся к русским
Психическое здоровье начинается с тарелки: какие продукты помогают справиться с тревожностью
Вымерший, но не забытый: как маленькая мышь поможет воскресить хищника прошлого
Занавес для вина: почему продавцы алкоголя пакуют чемоданы до 1 апреля
Электромобиль или гибрид? Что скрывает под капотом новый Kombi
Мисс Шотландию лишили титула победительницы конкурса красоты
Что выдаёт возраст женщины после 40 лет? Руки не будут похожи на крылья летучей мыши после этого упражнения
ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР
Компост вызывает болезни растений — и вот почему

Добиться идеального тела можно без спортзала: 5 упражнений со своим весом эффективнее тренажёров

2:19
Спорт

Идти в зал, полный тренажеров и тяжелых гантелей, чтобы построить сильное, рельефное тело, вам не придётся. Упражнения с собственным весом часто даже более эффективны для трансформации вашего тела.

приседания
Фото: freepik
приседания

Многие люди игнорируют упражнения с собственным весом, полагая, что они предназначены только для новичков. На самом деле даже самые продвинутые спортсмены могут делать эти движения, чтобы бросить вызов себе.

Этот план тренировок состоит из 5 упражнений с собственным весом, которые, как доказано, наращивают силу, сжигают жир и формируют ваше телосложение эффективнее, чем многие программы в спортзале.

Отжимания

Это классическое упражнение для верхней части тела, которое одновременно укрепляет грудь, плечи, трицепсы и корпус. Они повышают мышечную выносливость и помогают развить четко очерченную верхнюю часть тела. Кроме того, отжимания задействуют стабилизирующие мышцы, улучшая общую силу и осанку.

Приседания

Они развивают силу нижней части тела, как мало других движений. Приседания нацелены на ваши квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и даже ваш корпус. Это функциональное движение переносится на повседневные действия, улучшая подвижность и снижая риск травм.

Планка с касанием плеча

Это упражнение укрепляет ваш корпус и бросает вызов стабильности и контролю плеч. Улучшает баланс, координацию и общий контроль тела, что делает его отличным упражнением для всего тела.

Скручивания

Они являются одним из самых эффективных упражнений для корпуса, задействуя всю область живота, а также улучшая координацию. Это движение помогает сформировать рельефный пресс, одновременно укрепляя поясницу и улучшая контроль вращения.

Обратные отжимания

Отжимания на трицепсах нацелены на заднюю часть рук, помогая наращивать силу и рельеф в области, которая часто лишена тонуса. Это движение также задействует плечи и грудь, что делает его отличным упражнением для верхней части тела.

Уточнения

Пла́нка (через нем  Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой
Туризм
Сенсация для туристов: в этом городе море осталось чистым, несмотря на соседство с Анапой Аудио 
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Садоводство, цветоводство
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей Аудио 
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае
Садоводство, цветоводство
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Последние материалы
Психическое здоровье начинается с тарелки: какие продукты помогают справиться с тревожностью
Вымерший, но не забытый: как маленькая мышь поможет воскресить хищника прошлого
Занавес для вина: почему продавцы алкоголя пакуют чемоданы до 1 апреля
Электромобиль или гибрид? Что скрывает под капотом новый Kombi
Мисс Шотландию лишили титула победительницы конкурса красоты
Что выдаёт возраст женщины после 40 лет? Руки не будут похожи на крылья летучей мыши после этого упражнения
ТОП-5 редких спортивных автомобилей СССР
Компост вызывает болезни растений — и вот почему
Похудеть за неделю без голодания: банановая диета на вырост
ЭКО после 40: как генетическое тестирование помогает избежать неудач
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.