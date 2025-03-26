Добиться идеального тела можно без спортзала: 5 упражнений со своим весом эффективнее тренажёров

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Идти в зал, полный тренажеров и тяжелых гантелей, чтобы построить сильное, рельефное тело, вам не придётся. Упражнения с собственным весом часто даже более эффективны для трансформации вашего тела.

Фото: freepik приседания

Многие люди игнорируют упражнения с собственным весом, полагая, что они предназначены только для новичков. На самом деле даже самые продвинутые спортсмены могут делать эти движения, чтобы бросить вызов себе.

Этот план тренировок состоит из 5 упражнений с собственным весом, которые, как доказано, наращивают силу, сжигают жир и формируют ваше телосложение эффективнее, чем многие программы в спортзале.

Отжимания

Это классическое упражнение для верхней части тела, которое одновременно укрепляет грудь, плечи, трицепсы и корпус. Они повышают мышечную выносливость и помогают развить четко очерченную верхнюю часть тела. Кроме того, отжимания задействуют стабилизирующие мышцы, улучшая общую силу и осанку.

Приседания

Они развивают силу нижней части тела, как мало других движений. Приседания нацелены на ваши квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы и даже ваш корпус. Это функциональное движение переносится на повседневные действия, улучшая подвижность и снижая риск травм.

Планка с касанием плеча

Это упражнение укрепляет ваш корпус и бросает вызов стабильности и контролю плеч. Улучшает баланс, координацию и общий контроль тела, что делает его отличным упражнением для всего тела.

Скручивания

Они являются одним из самых эффективных упражнений для корпуса, задействуя всю область живота, а также улучшая координацию. Это движение помогает сформировать рельефный пресс, одновременно укрепляя поясницу и улучшая контроль вращения.

Обратные отжимания

Отжимания на трицепсах нацелены на заднюю часть рук, помогая наращивать силу и рельеф в области, которая часто лишена тонуса. Это движение также задействует плечи и грудь, что делает его отличным упражнением для верхней части тела.

Уточнения

Пла́нка (через нем Planke — «доска, половица», от лат. рlаnса (устар. рhаlаngа), от греч. φάλαγξ — «очищенный от ветвей ствол») — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины.

