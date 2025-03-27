Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не первый и не последний: почему в СССР третий этаж считался еврейским
Хотите, чтобы все попросили добавку? Приготовьте этот суп
Забудьте о майонезе: новый ингредиент сделает ваш салат с тунцом незабываемым
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом

Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной

1:11
Спорт

Бывший нападающий и действующий политик Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о недавнем матче сборной России против Замбии, который завершился со счетом 5:0.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

По его словам, даже те российские футболисты, которые уже завершили карьеру, могли бы показать достойную игру в этом матче.

Булыкин отметил, что сегодня все игроки проявили себя с лучшей стороны.

"Сегодня все были лучшими. Думаю, выпусти там пару ветеранчиков, которые недавно закончили, они бы себя показали с лучшей стороны. Я бы сам вряд ли бы сыграл, а кто недавно закончил, могли бы поиграть еще", — сказал Булыкин.

Сам Булыкин, по его словам, предпочитает участвовать в соревнованиях, где играют легенды футбола, и это ему больше по душе, пишет Газета.Ru.

Тем не менее, Булыкин признал, что текущий сезон не предоставляет возможности для встреч с сильными соперниками. Несмотря на это, сборная России продемонстрировала отличную игру, одержав уверенную победу над Замбией и подарив радость болельщикам, добавил экс-футболист.

Уточнения

Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.

Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей
Наука и техника
Самое старое живое существо на Земле оказалось не деревом, а целой рощей Аудио 
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше
Новости спорта
Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Натуральное чудо: курорт, который поражает своей красотой
Последние материалы
Из будущего — в небытие: американский суперкар, который опередил свое время
Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной
Ваши волосы потускнели? Откройте для себя способ вернуть их сияние
Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах
Роботы и интернет: как физик Хокинг описывал будущее человечества
Катя Гордон рассказала о своём опыте клинической смерти: я отлетела
Кондиционер для белья больше не нужен: неожиданный лайфхак с белым уксусом
Уход за вишнями: 4 ключевых шага для успешного сезона
Дом на колёсах, в который хочется заехать и больше не выезжать
Никогда так не делайте: эта ошибка с фруктами и овощами в холодильнике сократит срок их хранения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.