Булыкин о игре с Замбией: даже ветераны могли бы блеснуть в недавнем матче сборной

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший нападающий и действующий политик Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о недавнем матче сборной России против Замбии, который завершился со счетом 5:0.

Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

По его словам, даже те российские футболисты, которые уже завершили карьеру, могли бы показать достойную игру в этом матче.

Булыкин отметил, что сегодня все игроки проявили себя с лучшей стороны.

"Сегодня все были лучшими. Думаю, выпусти там пару ветеранчиков, которые недавно закончили, они бы себя показали с лучшей стороны. Я бы сам вряд ли бы сыграл, а кто недавно закончил, могли бы поиграть еще", — сказал Булыкин.

Сам Булыкин, по его словам, предпочитает участвовать в соревнованиях, где играют легенды футбола, и это ему больше по душе, пишет Газета.Ru.

Тем не менее, Булыкин признал, что текущий сезон не предоставляет возможности для встреч с сильными соперниками. Несмотря на это, сборная России продемонстрировала отличную игру, одержав уверенную победу над Замбией и подарив радость болельщикам, добавил экс-футболист.

Уточнения

Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.



Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.

