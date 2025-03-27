Бывший нападающий и действующий политик Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о недавнем матче сборной России против Замбии, который завершился со счетом 5:0.
По его словам, даже те российские футболисты, которые уже завершили карьеру, могли бы показать достойную игру в этом матче.
Булыкин отметил, что сегодня все игроки проявили себя с лучшей стороны.
"Сегодня все были лучшими. Думаю, выпусти там пару ветеранчиков, которые недавно закончили, они бы себя показали с лучшей стороны. Я бы сам вряд ли бы сыграл, а кто недавно закончил, могли бы поиграть еще", — сказал Булыкин.
Сам Булыкин, по его словам, предпочитает участвовать в соревнованиях, где играют легенды футбола, и это ему больше по душе, пишет Газета.Ru.
Тем не менее, Булыкин признал, что текущий сезон не предоставляет возможности для встреч с сильными соперниками. Несмотря на это, сборная России продемонстрировала отличную игру, одержав уверенную победу над Замбией и подарив радость болельщикам, добавил экс-футболист.
Дми́трий Оле́гович Булы́кин (род. 20 ноября 1979, Москва) — российский футболист, нападающий.
Сбо́рная Росси́и по футбо́лу — команда, представляющая Россию на международных соревнованиях по футболу.
Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.