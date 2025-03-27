Гонщики, изменившие мир: кто вошел в список 20 величайших в истории Формулы-1

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В 2025 году Формула-1 отмечает 75-летие, что подчеркивает её долговечность и влияние на автоспорт и дорожные автомобили. В честь этого события был составлен список из 20 величайших гонщиков в истории, включающий как легенды прошлого, так и современных звезд. Среди них — Льюис Хэмилтон, Фернандо Алонсо и Макс Ферстаппен.

Фото: flickr.com by Jake Archibald, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Автогонки

Одной из ключевых новостей сезона 2025 станет переход Хэмилтона в Ferrari, что обещает стать важным событием года. В списке также значатся такие легенды, как Айртон Сенна, Ален Прост и Хуан Мануэль Фанхио, оставившие неизгладимый след в истории Формулы-1, пишет бразильское издание Istoe. com.br.

Бразилия представлена в списке только Айртоном Сенной, который стал иконой мирового автоспорта. Его 41 победа и 65 поул-позиций вдохновляют новые поколения гонщиков.

Формула-1 продолжает быть источником технологических инноваций, таких как углеродное волокно в шасси и многофункциональные рулевые колеса, которые находят применение в дорожных автомобилях.

В 2025 году регламент чемпионата изменится, и 2026 год станет революционным. В предстоящем сезоне Хэмилтон дебютирует в Ferrari, а Карлос Сайнс - в Williams. Пять новых гонщиков будут бороться за звание лучшего новичка года.

Год начнется с совместной презентации команд в Лондоне 18 февраля, где будут показаны новые болиды с обновленным дизайном. Среди анонсированных презентаций — Williams Racing (14 февраля), MoneyGram Haas F1 (16 февраля), Aston Martin Aramco F1 (23 февраля) и Mercedes AMG F1 (24 февраля).

Уточнения

Формула-1 (Ф1, англ. Formula One, Formula 1, F1) — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией (ФИА, англ. FIA).



