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Почему мышцы важнее, чем диета и витамины: неожиданный факт

2:04
Спорт

Мышцы - это не только про силу и эстетику. С возрастом они становятся настоящим щитом от болезней, падений и потери независимости. И чем крепче этот щит — тем лучше наша жизнь в старости.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by jcomp is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

С возрастом кости слабеют, риск переломов растёт, а восстановление после них может затянуться надолго — и нередко заканчивается частичной потерей подвижности. Поддержание мышечной массы помогает сохранить устойчивость, здоровье и независимость.

Глюкоза и мышцы: неожиданный союз

По словам биохимика Джесси Инчауспе, мышцы — это хранилище лишней глюкозы.

"Увеличение мышечной массы снижает скачки уровня глюкозы, вызванные избытком углеводов, которые мы потребляем", — объясняет она.

Особенно это актуально сейчас, когда большинство людей потребляют больше сахара, чем нужно.

Мышцы — залог здоровья в будущем

"То, насколько вы здоровы в старости, является отражением того, насколько вы были здоровы в предыдущие десятилетия", — уверена Инчауспе. И мышечная масса — важнейший индикатор этого.

Исследование 2018 года с участием 4500 пожилых американцев показало: у тех, у кого меньше мышц, риск смерти был выше на 40-50%. И дело не только в объеме, но и в силе — без неё мышцы теряют свою функцию.

Силовые тренировки — не только для мужчин

Инчауспе разрушает мифы о том, что женщинам нельзя поднимать тяжести:

"Это пошло из 90-х. Я сама занимаюсь трижды в неделю — и уверяю вас, выглядеть как бодибилдер невероятно сложно. Я годами качаю бицепсы, а они всё ещё маленькие".

Максимум, на что можно рассчитывать — 2 кг мышц в год. Но взамен вы получаете меньше болей в спине, больше уверенности и чувство силы в теле, сообщает Медпульс.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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