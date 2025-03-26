Почему мышцы важнее, чем диета и витамины: неожиданный факт

Мышцы - это не только про силу и эстетику. С возрастом они становятся настоящим щитом от болезней, падений и потери независимости. И чем крепче этот щит — тем лучше наша жизнь в старости.
С возрастом кости слабеют, риск переломов растёт, а восстановление после них может затянуться надолго — и нередко заканчивается частичной потерей подвижности. Поддержание мышечной массы помогает сохранить устойчивость, здоровье и независимость.
По словам биохимика Джесси Инчауспе, мышцы — это хранилище лишней глюкозы.
"Увеличение мышечной массы снижает скачки уровня глюкозы, вызванные избытком углеводов, которые мы потребляем", — объясняет она.
Особенно это актуально сейчас, когда большинство людей потребляют больше сахара, чем нужно.
"То, насколько вы здоровы в старости, является отражением того, насколько вы были здоровы в предыдущие десятилетия", — уверена Инчауспе. И мышечная масса — важнейший индикатор этого.
Исследование 2018 года с участием 4500 пожилых американцев показало: у тех, у кого меньше мышц, риск смерти был выше на 40-50%. И дело не только в объеме, но и в силе — без неё мышцы теряют свою функцию.
Инчауспе разрушает мифы о том, что женщинам нельзя поднимать тяжести:
"Это пошло из 90-х. Я сама занимаюсь трижды в неделю — и уверяю вас, выглядеть как бодибилдер невероятно сложно. Я годами качаю бицепсы, а они всё ещё маленькие".
Максимум, на что можно рассчитывать — 2 кг мышц в год. Но взамен вы получаете меньше болей в спине, больше уверенности и чувство силы в теле, сообщает Медпульс.
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