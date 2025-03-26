Максимум результата с минимумом подходов: новый взгляд на тренировки

Кажется логичным: хочешь стать сильнее — добавляй больше подходов и повторений. Но на деле всё не так просто. Новое исследование показывает: увеличение объема тренировок не всегда приводит к лучшим результатам — ни в росте мышц, ни в развитии силы.
В эксперименте участвовали 55 опытных спортсменов 18-40 лет. У всех — минимум три года занятий тяжёлой атлетикой и хорошая физическая база: каждый мог присесть со штангой весом не менее 1,5 своего тела.
На протяжении 8 недель участники выполняли тренировки дважды в неделю, включая базовые упражнения на ноги: приседания со штангой, жим ногами и разгибания ног. Интенсивность была высокой — 0-2 повторения до отказа (RPE 8-10). Измеряли массу без жира, толщину мышц, силу (1ПМ в приседе) и выносливость (повторы до отказа на 70% от 1ПМ).
Близость к отказу — ключевой элемент прогресса. Даже 3-6 подходов, доведённых почти до предела, при регулярных тренировках могут дать мощный результат. Главное — не забывать про отдых. Без восстановления роста не будет, сколько бы подходов вы ни сделали.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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