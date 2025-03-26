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Когда ноги дрожат, а голова не верит: поможет секрет сильнейших спортсменов

2:06
Спорт

Волнение перед стартом — чувство, знакомое каждому. И неважно, впервые ли выходишь на дистанцию или борешься за медаль на чемпионате мира — сомнения накрывают всех. "А выдержу ли? А хватит ли сил? А вдруг не получится?". Эти мысли появляются внезапно — именно тогда, когда нужно быть уверенным.

Дуатлон
Фото: flickr.com by Jen Keller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дуатлон

Профессиональный бегун из команды Hoka Каллум Элсон нашёл способ, как справляться с этой тревогой — и этот приём легко повторить. Всё, что нужно, — телефон и немного честности с самим собой.

"Когда я в нормальном состоянии — спокойном и уверенном, за три-четыре дня до старта — я записываю в заметках, что я сделал, как себя чувствую и почему могу хорошо выступить", — рассказывает Каллум Элсон.

Эти записи становятся своего рода якорем. В момент тревоги перед стартом их можно перечитать и вернуть себе то состояние, в котором было легко верить в успех.

Не просто мотивация, а самоподтверждение

Элсон подчёркивает: дело не в фальшивой уверенности или внешней поддержке, а в том, что ты сам говорил себе всего несколько дней назад.

"Ничто не работает так, как мысль: "Четыре дня назад ты был уверен. Почему не веришь сейчас?'", — говорит Элсон.

Так он готовился к одному из важнейших стартов в своей карьере — забегу на милю на чемпионате мира по шоссейному бегу в Риге. Несмотря на сильный состав участников и низкий рейтинг, Элсон записал всего пару фраз: "Беги с характером. Вспомни тренировки. И если останешься в лидерах за 50 метров до финиша — можешь победить".

Он перечитал это перед стартом — и финишировал вторым.

Приём для всех случаев жизни

Этот метод работает не только в спорте. Интервью, экзамен, важное выступление — в любой стрессовой ситуации можно напомнить себе, что ты готов. И самый убедительный голос в этот момент — твой собственный.

Уточнения

Спорт (от англ. sport - сокращение от первоначального старофранц. disport - "развлечение, забава") — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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