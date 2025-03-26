Сон как у младенца и тело как у атлета: добавьте одну ложку в шейкер

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Протеин известен как строительный материал для мышц, помощник в восстановлении после тренировок и верный союзник тем, кто хочет дольше оставаться сытым. Но оказывается, у него есть ещё один неожиданный бонус — он может улучшить ваш сон.

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сон

Если вы сейчас как раз готовите себе коктейль в новом шейкере, есть повод задуматься: а не улучшить ли заодно и ночной отдых?

Согласно нутрициологу Керри Бисон из Prep Kitchen, тем, кто не высыпается или чувствует себя разбитым по утрам, стоит внимательно пересмотреть свой рацион — возможно, дело в нехватке белка.

"Протеин участвует в выработке нейромедиаторов, отвечающих за сон. Особенно важны аминокислоты, такие как триптофан, которые помогают организму синтезировать мелатонин и серотонин", — поясняет нутрициолог Керри Бисон.

Это означает, что белок может быть не только топливом для мускулов, но и основой для крепкого сна.

Что говорит наука

Исследования показывают, что у людей, получающих достаточное количество белка в течение дня, наблюдается меньше ночных пробуждений, а сам сон становится более глубоким. Особенно выраженный эффект замечается у тех, кто тренируется регулярно.

Однако важно не переусердствовать. Употребление слишком большого количества белка, особенно перед сном, может вызвать обратный эффект — перегрузку пищеварительной системы и нарушение сна.

"Лучше всего распределять потребление белка равномерно в течение дня и не забывать о лёгком белковом перекусе вечером", — советует Керри Бисон.

Подойдут, например, творог, йогурт или протеиновый коктейль — особенно если после тренировки.

Идеальный коктейль для сна

Если вы решите добавить вечерний коктейль в своё расписание, выбирайте смеси с содержанием казеина — медленно усваиваемого белка, который поддерживает уровень аминокислот в крови в течение всей ночи. Это поможет телу восстанавливаться и улучшит качество сна.

Уточнения

Белки́ (протеи́ны, полипепти́ды) — высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.

