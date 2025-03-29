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Назван лучший игровой вид спорта по мнению россиян: вы удивитесь

1:11
Спорт

На Кинопоиске появился инструмент для оценки популярности спорта в России. Первое исследование, основанное на данных Яндекса, Яндекс Браузера и Google. Он помог выяснить, лучший игровой вид спорта по мнению россиян.

футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
футбол

Первое место досталось футболу. А ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга был признан самым популярным клубом по итогам 2024 года.

Для исследования проанализировали данные о трансляциях на Кинопоиске, информация от Яндекса, агрегированная статистика Поиска и Яндекс Браузера, включая данные Google, такие как переходы на страницы трансляций, обзоров и хайлайтов.

Кстати, футбол популярен почти в 3,5 раза больше чем хоккей, дело тут в большем количестве турниров.

За 2024 год только трем турнирам удалось занять первые позиции по популярности за месяц: КХЛ — в зимние месяцы и марте во время плей-офф, Евро-2024 — в июне и июле, а РПЛ — в остальные шесть месяцев, сообщает "СЭ".

Уточнения

Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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