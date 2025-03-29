Назван лучший игровой вид спорта по мнению россиян: вы удивитесь

На Кинопоиске появился инструмент для оценки популярности спорта в России. Первое исследование, основанное на данных Яндекса, Яндекс Браузера и Google. Он помог выяснить, лучший игровой вид спорта по мнению россиян.
Первое место досталось футболу. А ФК "Зенит" из Санкт-Петербурга был признан самым популярным клубом по итогам 2024 года.
Для исследования проанализировали данные о трансляциях на Кинопоиске, информация от Яндекса, агрегированная статистика Поиска и Яндекс Браузера, включая данные Google, такие как переходы на страницы трансляций, обзоров и хайлайтов.
Кстати, футбол популярен почти в 3,5 раза больше чем хоккей, дело тут в большем количестве турниров.
За 2024 год только трем турнирам удалось занять первые позиции по популярности за месяц: КХЛ — в зимние месяцы и марте во время плей-офф, Евро-2024 — в июне и июле, а РПЛ — в остальные шесть месяцев, сообщает "СЭ".
Футбо́л (англицизм от англ. football от foot «ступня» + ball «мяч») — командный вид спорта, в котором целью является забить мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук) большее количество раз, чем команда соперника.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев высказался относительно идеи передачи Запорожской АЭС под управление Соединенных Штатов.