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Этот актёр Голливуда похудел на 14 килограмм: вот что он делал

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Спорт

Популярный актёр Ченнинг Татум, известный по фильму "Шаг вперёд" рассказал в соцсетях, что скинул 14 килограммов после того, как отказался играть роли героев с лишним весом.

Ченнинг Татум
Фото: commons.wikimedia by Channing Tatum Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Ченнинг Татум

Он опубликовал фотографии, где позирует с текущим весом в 92 килограмма, а на другой — с весом 106 килограммов. Лишний вес 44-летний актёр набрал для роли в фильме "Жозефина".

"Я искренне благодарен за свою генетику. Благодарен своему шеф-повару, нутрициологу, а также моему тренеру. Без вас я не смог бы так кардинально изменить свою физическую форму", — заявил Татум.

Он добавил, что больше не будет играть таких персонажей, так как это сильно отражается на его теле, и сбрасывать вес становится все сложнее.

Уточнения

Че́ннинг Мэ́ттью Те́йтум (англ. Channing Matthew Tatum, МФА (амер.) [ˈteɪtəm]; распространена транслитерация Та́тум, не соответствующая фактическому английскому произношению; род. 26 апреля 1980, Калмен, Алабама, США) — американский актёр, продюсер и модель.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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