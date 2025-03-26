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Всё тело в тонусе: как три часа в неделю в воде меняют фигуру

2:03
Спорт

Хотите похудеть без перегрузки, улучшить фигуру и самочувствие — и при этом получать удовольствие? Вам точно стоит обратить внимание на бассейн. Плавание — один из немногих видов спорта, который одинаково полезен абсолютно всем: мужчинам, женщинам, детям, вне зависимости от возраста и комплекции.

плавание
Фото: freepik.com is licensed under public domain
плавание

Но прежде чем покупать абонемент, стоит разобраться — действительно ли плавание в бассейне так полезно, и есть ли у него подводные камни?

Мужчинам — сила, здоровье и выносливость

Мужчина, регулярно посещающий бассейн, заметен сразу: стройная спина, подтянутый пресс, уверенная осанка. А еще — меньше рисков для здоровья:

  • Сердце в порядке: плавание тренирует сердечную мышцу и снижает давление.
  • Меньше травм: в отличие от зала, тут минимален риск повредить суставы.
  • Баланс мышц: работают все группы — и без перекоса в одну сторону.
  • Плюс для мужского здоровья: вода мягко массирует тело и усиливает кровоток — это влияет и на потенцию.

Для поддержания формы достаточно 3 тренировок в неделю по часу. А вот для спортивных результатов придётся плавать чаще — от 5 раз в неделю.

Женщинам — фигура, кожа и спокойствие

Плавание — идеальный спорт для женщин. Особенно если хочется:

  • Похудеть и не набрать снова: вода сжигает калории и держит вес под контролем.
  • Улучшить состояние кожи: вода работает как массажер — кожа становится упругой, исчезает целлюлит.
  • Справиться со стрессом: плавание отлично снимает напряжение и улучшает сон.
  • Сказать "пока" варикозу: кровоток улучшается, отёки и застой уходят.

Плавать можно даже во время беременности — это поддержит форму и упростит восстановление после родов.

Важно: чтобы был результат, нужна активность — "пляжное" плавание не сработает. Лучше выбрать спортивные стили: кроль, брасс, баттерфляй.

Уточнения

Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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