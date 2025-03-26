Всё тело в тонусе: как три часа в неделю в воде меняют фигуру

Хотите похудеть без перегрузки, улучшить фигуру и самочувствие — и при этом получать удовольствие? Вам точно стоит обратить внимание на бассейн. Плавание — один из немногих видов спорта, который одинаково полезен абсолютно всем: мужчинам, женщинам, детям, вне зависимости от возраста и комплекции.
Но прежде чем покупать абонемент, стоит разобраться — действительно ли плавание в бассейне так полезно, и есть ли у него подводные камни?
Мужчина, регулярно посещающий бассейн, заметен сразу: стройная спина, подтянутый пресс, уверенная осанка. А еще — меньше рисков для здоровья:
Для поддержания формы достаточно 3 тренировок в неделю по часу. А вот для спортивных результатов придётся плавать чаще — от 5 раз в неделю.
Плавание — идеальный спорт для женщин. Особенно если хочется:
Плавать можно даже во время беременности — это поддержит форму и упростит восстановление после родов.
Важно: чтобы был результат, нужна активность — "пляжное" плавание не сработает. Лучше выбрать спортивные стили: кроль, брасс, баттерфляй.
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций.
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