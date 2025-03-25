Тихий финал громкой надежды: "Ювентус" прощается с тренером

Прощание, которого никто не ожидал. Вчерашний день стал последним для Тиаго Мотты в роли главного тренера "Ювентуса". Клуб принял решение завершить с ним сотрудничество и уже сегодня утром представил нового наставника — Игора Тудора, который прибыл в J Medical, а уже во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.
Контракт Мотты был рассчитан на три года, а ожидания — на долгосрочную перестройку с новым видением. После успешной работы в "Болонье" ему доверили амбициозный план по возрождению "старой синьоры". Но футбольная реальность оказалась суровой: вылет из Лиги чемпионов в плей-офф против ПСВ, поражение от "Эмполи" в Кубке Италии и утраченная позиция в топ-4 Серии А после болезненных фиаско с "Аталантой" и "Фиорентиной".
Клуб, не дожидаясь конца сезона, решил свернуть проект — громко и без компромиссов.
На следующий день после официального расторжения контракта Мотта обратился к болельщикам и клубу с прощальным посланием. Хотя подробности обращения пока остаются за кадром, сам факт его появления говорит о желании тренера уйти достойно.
«Юве́нтус» (итал. Juventus Football Club, итальянское произношение: [juˈvɛntus]; от лат. iuventus — юность) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов в мире.
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