Тихий финал громкой надежды: "Ювентус" прощается с тренером

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Прощание, которого никто не ожидал. Вчерашний день стал последним для Тиаго Мотты в роли главного тренера "Ювентуса". Клуб принял решение завершить с ним сотрудничество и уже сегодня утром представил нового наставника — Игора Тудора, который прибыл в J Medical, а уже во второй половине дня проведёт первую тренировку с командой.

Фото: freepik.com by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч

Проект, который не состоялся

Контракт Мотты был рассчитан на три года, а ожидания — на долгосрочную перестройку с новым видением. После успешной работы в "Болонье" ему доверили амбициозный план по возрождению "старой синьоры". Но футбольная реальность оказалась суровой: вылет из Лиги чемпионов в плей-офф против ПСВ, поражение от "Эмполи" в Кубке Италии и утраченная позиция в топ-4 Серии А после болезненных фиаско с "Аталантой" и "Фиорентиной".

Клуб, не дожидаясь конца сезона, решил свернуть проект — громко и без компромиссов.

Слова на прощание

На следующий день после официального расторжения контракта Мотта обратился к болельщикам и клубу с прощальным посланием. Хотя подробности обращения пока остаются за кадром, сам факт его появления говорит о желании тренера уйти достойно.

Уточнения

«Юве́нтус» (итал. Juventus Football Club, итальянское произношение: [juˈvɛntus]; от лат. iuventus — юность) — итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов в мире.

