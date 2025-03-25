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Гантели не нужны: секретная альтернатива для настоящей силы

1:47
Спорт

Футболисты топ-уровня, такие как Педри и Адама Траоре, не раз говорили, что "не поднимают железо". Звучит странно, учитывая их физическую форму, правда? Но тут кроется интересный нюанс.

Фитнес тренировка дома
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Фитнес тренировка дома

Когда мы слышим "не поднимаю вес", большинство из нас представляет, что человек вовсе не тренирует силу. Однако это не так. Многие спортсмены действительно не используют привычные гантели или штанги — зато активно работают с другими нагрузками, например, с эспандерами или собственным весом тела.

Что происходит при работе с резинкой

Мышца напрягается и сокращается, чтобы преодолеть сопротивление — и ей всё равно, держит ли она гирю или растягивает резинку. С точки зрения биомеханики это одно и то же: есть нагрузка, есть усилие, есть результат.

Сила — это не только железо

Силовые тренировки бывают разными:

  • упражнения с собственным весом
  • работа с петлями TRX
  • тренировки с конусными блоками, как у Траоре
  • использование эспандеров, как у Педри

И это всё - работа на силу. Даже когда вы поднимаетесь по лестнице, мышцы совершают силовое усилие.

Почему резинки — это удобно и эффективно

  • Их можно взять с собой куда угодно
  • Нагрузка регулируется моментально
  • Они подходят как для начинающих, так и для профи
  • С ними можно изолировать определённые движения (например, отработку прыжка в футболе или баскетболе)

Мышцам всё равно, что их напрягает. Главное — наличие сопротивления. Так что "не поднимать железо" вовсе не значит "не тренироваться". Главное — создавать усилие. А уж чем — это дело второстепенное.

Уточнения

Гимнастический жгут — специальный, обычно, резиновый жгут — ручной спортивный тренажёр, используемый в различных видах спорта для силовых тренировок, помогая развивать силу, скорость и выносливость различных мышц тела спортсмена.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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