Гантели не нужны: секретная альтернатива для настоящей силы

Футболисты топ-уровня, такие как Педри и Адама Траоре, не раз говорили, что "не поднимают железо". Звучит странно, учитывая их физическую форму, правда? Но тут кроется интересный нюанс.
Когда мы слышим "не поднимаю вес", большинство из нас представляет, что человек вовсе не тренирует силу. Однако это не так. Многие спортсмены действительно не используют привычные гантели или штанги — зато активно работают с другими нагрузками, например, с эспандерами или собственным весом тела.
Мышца напрягается и сокращается, чтобы преодолеть сопротивление — и ей всё равно, держит ли она гирю или растягивает резинку. С точки зрения биомеханики это одно и то же: есть нагрузка, есть усилие, есть результат.
Силовые тренировки бывают разными:
И это всё - работа на силу. Даже когда вы поднимаетесь по лестнице, мышцы совершают силовое усилие.
Мышцам всё равно, что их напрягает. Главное — наличие сопротивления. Так что "не поднимать железо" вовсе не значит "не тренироваться". Главное — создавать усилие. А уж чем — это дело второстепенное.
Гимнастический жгут — специальный, обычно, резиновый жгут — ручной спортивный тренажёр, используемый в различных видах спорта для силовых тренировок, помогая развивать силу, скорость и выносливость различных мышц тела спортсмена.
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