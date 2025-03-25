Он играл, как будто заколдован: этот футболист стал легендой до того, как понял, что происходит

Футбол знает много великих, но далеко не каждый удостаивался таких слов от самого Пеле. "Лучший игрок в мире" — именно так легенда бразильского футбола однажды описал Беста. И это многое значит, учитывая, что Пеле трижды становился чемпионом мира и сам составил знаменитый список FIFA 100.
У Беста было всё: скорость, дриблинг, техника и безупречное чутьё на момент. Уже в 22 года он получил звание лучшего футболиста Европы, которое позже станет известным как "Золотой мяч". К этому моменту он уже выиграл два чемпионата Англии и Кубок чемпионов с "Манчестером". Его партнерство с Бобби Чарльтоном и Денисом Лоу дало начало легендарной "Святой Троице" клуба.
Статистика говорит сама за себя: 470 матчей, 179 голов, 29 результативных передач. Пять сезонов подряд он становился лучшим бомбардиром клуба, оставаясь при этом душой команды и кумиром болельщиков.
Да, его личная жизнь порой затмевала футбольную, но суть остаётся: Джордж Бест был явлением. И хотя карьера после ухода из "Юнайтед" стала чередой переходов и пауз, ни один скандал не сумел стереть воспоминания о его величии.
Когда Пеле ставит тебя выше всех остальных — это не просто комплимент. Это признание легенды от самой легенды.
Дэ́вид Рис Джордж Бест Ко́ттерилл (англ. David Rhys George Best Cotterill; 4 декабря 1987, Кардифф, Уэльс) — валлийский футболист, вингер.
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