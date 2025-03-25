Несокрушимая: Науатбек выиграла Кубок мира и подтвердила статус легенды

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На Кубке мира по парадзюдо, прошедшем в Тбилиси, Казахстан вновь оказался в центре внимания спортивной арены. Главной героиней стала прославленная парадзюдоистка Акмарал Науатбек — она не просто участвовала в турнире, но уверенно завоевала золотую медаль в категории до 52 кг (класс J2).

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Триумфальный путь к финалу

Соревнования в грузинской столице собрали сильнейших параспортсменов со всего мира. Науатбек прошла групповой этап без единого поражения, демонстрируя с каждым поединком не только силу и технику, но и психологическую устойчивость, необходимую на международных турнирах. В финальной схватке она встретилась с представительницей Германии Изобель Тай — одним из сильнейших соперников в своей весовой категории.

Финал: победа удержанием

Финальный поединок стал настоящим украшением турнира. Несмотря на напряжение и высокие ставки, Акмарал сумела навязать свою тактику и уверенно удержать соперницу, одержав победу удержанием. Этот решающий момент стал символом её мастерства и опыта, накопленного за годы выступлений.

Особая форма — особая миссия

Соревнования в Тбилиси стали для Акмарал особенно значимыми: впервые она вышла на татами в кимоно с вышитым золотом именем — в честь своей победы на Паралимпийских играх в Париже. Это не просто спортивная форма, а символ признания, заслуг и национальной гордости. Каждый её выход на татами теперь несёт в себе мощный месседж — Казахстан здесь, Казахстан силён.

Легенда парадзюдо

Акмарал Науатбек — не просто спортсменка, а живая легенда казахстанского параспорта. Она стала первой в истории страны паралимпийской чемпионкой по дзюдо, когда в 2024 году завоевала золото в весе до 48 кг. С тех пор она не останавливается ни на миг, вдохновляя будущие поколения и прокладывая путь для развития парадзюдо в Казахстане.

Казахстанская гордость

Министерство туризма и спорта уже поздравило Акмарал с победой, отметив её вклад в укрепление спортивного имиджа страны. Сама спортсменка, несмотря на мировую славу, остаётся скромной и сосредоточенной на тренировках — ведь впереди новые старты, и она снова готова побеждать.

Уточнения

Акмарал Мараткызы Науатбек (каз. Ақмарал Маратқызы Науатбек; род. 8 января 1999 года, Астана, Казахстан) — казахстанская парадзюдоистка. Чемпионка летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

