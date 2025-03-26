Фигура, как у танцовщицы: тренировка, в которой нет ни одного лишнего движения

3:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Забываем про скручивания до потери пульса — если вы мечтаете о выразительной, "осиной" талии и подтянутом теле без изнурительных нагрузок, попробуйте барре. Это модное направление сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса. Тренировки мягкие, но очень эффективные: работают мышцы-стабилизаторы, включаются в работу глубокие слои пресса и подтягиваются бока.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка по барре

Барре подходит всем — вне зависимости от возраста и уровня физподготовки. А самое приятное: всё это делается в медленном ритме, без прыжков и ударной нагрузки на суставы.

Что такое барре

Это тренировка с низкой интенсивностью, которая выполняется с опорой на балетный станок или у стены. Упражнения напоминают движения балерин, но адаптированы под обычных людей. Вы то растягиваетесь, то работаете в статике, а затем включаете медленные пульсирующие движения. За счёт такого чередования мышцы вытягиваются, укрепляются и визуально делают фигуру стройнее.

Особенно хорошо барре работает на зону талии, ягодиц, бедер и рук. А ещё - помогает улучшить осанку и координацию.

3 упражнения для тонкой талии и стройной фигуры

Плие с поворотом корпуса

Встаньте, расставив ноги шире плеч, носки развернуты наружу.

Опуститесь в плие (присед), держа спину ровно.

В этом положении поворачивайте корпус влево и вправо, напрягая мышцы пресса.

Держите руки перед собой (как будто обнимаете мяч), плечи не поднимать.

Для чего: активно прорабатываются косые мышцы живота — они и формируют выразительную талию.

Русский твист в балетной позиции

Сядьте на коврик, согнув ноги в коленях.

Поднимите стопы от пола и отклонитесь назад.

Руки держите перед собой в "балетной" форме полукруга (первая позиция).

Плавно поворачивайте корпус из стороны в сторону.

Для чего: отлично укрепляет пресс, особенно боковые мышцы и центр корпуса. Также тренирует баланс и стабильность.

Боковой наклон с плие

Встаньте в плие, одной рукой опирайтесь на стену или станок.

Поднимите вторую руку над головой.

Сделайте боковой наклон в сторону поднятой руки, вытягивая весь бок.

Повторите на обе стороны по 5-10 раз.

Для чего: укрепляет боковые мышцы, развивает гибкость позвоночника и визуально удлиняет силуэт.

Эти три упражнения кажутся простыми, но уже через пару тренировок вы почувствуете, как включаются "спящие" мышцы. И хотя движения мягкие и плавные, эффект будет выраженным: талия подтянется, спина станет ровнее, а походка — грациознее.

Попробуйте делать этот мини-комплекс 3-4 раза в неделю, и результаты не заставят себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

