Фигура, как у танцовщицы: тренировка, в которой нет ни одного лишнего движения

Забываем про скручивания до потери пульса — если вы мечтаете о выразительной, "осиной" талии и подтянутом теле без изнурительных нагрузок, попробуйте барре. Это модное направление сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса. Тренировки мягкие, но очень эффективные: работают мышцы-стабилизаторы, включаются в работу глубокие слои пресса и подтягиваются бока.
Барре подходит всем — вне зависимости от возраста и уровня физподготовки. А самое приятное: всё это делается в медленном ритме, без прыжков и ударной нагрузки на суставы.
Это тренировка с низкой интенсивностью, которая выполняется с опорой на балетный станок или у стены. Упражнения напоминают движения балерин, но адаптированы под обычных людей. Вы то растягиваетесь, то работаете в статике, а затем включаете медленные пульсирующие движения. За счёт такого чередования мышцы вытягиваются, укрепляются и визуально делают фигуру стройнее.
Особенно хорошо барре работает на зону талии, ягодиц, бедер и рук. А ещё - помогает улучшить осанку и координацию.
Для чего: активно прорабатываются косые мышцы живота — они и формируют выразительную талию.
Для чего: отлично укрепляет пресс, особенно боковые мышцы и центр корпуса. Также тренирует баланс и стабильность.
Для чего: укрепляет боковые мышцы, развивает гибкость позвоночника и визуально удлиняет силуэт.
Эти три упражнения кажутся простыми, но уже через пару тренировок вы почувствуете, как включаются "спящие" мышцы. И хотя движения мягкие и плавные, эффект будет выраженным: талия подтянется, спина станет ровнее, а походка — грациознее.
Попробуйте делать этот мини-комплекс 3-4 раза в неделю, и результаты не заставят себя ждать.
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