Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше

Сколько бы раз ты ни делал скручивания, кубики так и не появляются? Возможно, ты просто игнорируешь движение, которое активирует мышцы гораздо глубже. Речь не о планке и не о кардио — а о йоге.
Есть одна поза, которая способна не только укрепить пресс, но и зарядить энергией всё тело. И, что особенно круто, для неё не нужно никакого оборудования — только ты и коврик.
Если ты никогда о ней не слышал, не удивляйся. Хотя Дханурасана считается базовой в йоге, в фитнес-кругах она часто остаётся недооценённой. А зря! Эта поза — настоящий "мультиинструмент" для тела.
Важно: колени не должны расходиться слишком широко, держи их примерно на ширине бёдер.
"Дханурасана — одна из немногих поз, которая прорабатывает сразу переднюю и заднюю цепочку тела. Она не просто укрепляет живот — она учит телу работать как единое целое", — отмечают практикующие йогатерапевты.
В отличие от изолированных упражнений, эта асана активирует мышечные цепи, которые работают в реальных движениях: наклонах, подъёмах, прыжках. Поэтому результат от неё глубже и устойчивее.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
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