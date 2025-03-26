Забудь скручивания: это йоговское движение качает пресс лучше

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Сколько бы раз ты ни делал скручивания, кубики так и не появляются? Возможно, ты просто игнорируешь движение, которое активирует мышцы гораздо глубже. Речь не о планке и не о кардио — а о йоге.

Фото: Designed by Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Женская талия

Есть одна поза, которая способна не только укрепить пресс, но и зарядить энергией всё тело. И, что особенно круто, для неё не нужно никакого оборудования — только ты и коврик.

Это не волшебство. Это Дханурасана - поза лука

Если ты никогда о ней не слышал, не удивляйся. Хотя Дханурасана считается базовой в йоге, в фитнес-кругах она часто остаётся недооценённой. А зря! Эта поза — настоящий "мультиинструмент" для тела.

Что она даёт

Усиливает мышцы спины и живота.

Улучшает гибкость позвоночника.

Тонизирует ягодицы и бёдра.

Открывает грудную клетку и улучшает дыхание.

Снимает усталость после долгого сидения.

Как выполнять позу лука правильно

Ляг на живот, ноги прямые, руки вдоль тела.

Согни ноги в коленях и подтяни пятки к ягодицам.

Одновременно захвати руками лодыжки с внешней стороны.

На вдохе приподними грудь, голову и ноги — корпус и бёдра должны приподняться от пола.

Потяни ноги назад и вверх, раскрывая грудную клетку.

Сохраняй положение 15-30 секунд, дыши спокойно.

Важно: колени не должны расходиться слишком широко, держи их примерно на ширине бёдер.

В чём секрет эффективности

"Дханурасана — одна из немногих поз, которая прорабатывает сразу переднюю и заднюю цепочку тела. Она не просто укрепляет живот — она учит телу работать как единое целое", — отмечают практикующие йогатерапевты.

В отличие от изолированных упражнений, эта асана активирует мышечные цепи, которые работают в реальных движениях: наклонах, подъёмах, прыжках. Поэтому результат от неё глубже и устойчивее.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

