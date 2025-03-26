Италия рискует пропустить третий ЧМ подряд: Спаллетти ждет испытание Холандом

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Италия, страна с богатой футбольной историей и четырехкратным чемпионством мира, не участвовала в матчах чемпионата мира с 24 июня 2014 года. Тогда сборная "Адзурри" потерпела поражение от Уругвая со счетом 1:0 на чемпионате мира в Бразилии. С тех пор итальянцы не смогли квалифицироваться на два последних мундиаля. В 2017 году они уступили в плей-офф Швеции, а в 2022 году — Северной Македонии.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Эти неудачи создали негативный фон для сборной, которую сейчас возглавляет Лучано Спаллетти. Ситуация усугубляется тем, что команда начнет отборочные матчи в не самых благоприятных условиях. В воскресенье вечером Италия вылетела из четвертьфинала Лиги наций после ничьей 3:3 с Германией в Дортмунде, хотя первый матч против немцев они выиграли 2:1. Теперь Джанлуиджи Доннарумма и его команда включены в группу I отборочного турнира чемпионата мира, который пройдет в Северной Америке, сообщает football. fr.

Группа I уже стартовала в пятницу. Норвегия, возглавляемая Эрлингом Холандом, уверенно победила Молдову со счетом 5:0, благодаря голам Холанда, Александра Сорлота и Арона Доннама. Израиль также продемонстрировал силу, победив Эстонию 2:1 в матче, который состоялся в Дебрецене. Во вторник израильтяне и норвежцы снова встретятся в этом венгерском городе.

Италия сразу же столкнется с Холандом!

Итальянцам предстоит не только позднее начало отборочной кампании, но и непростой матч против Норвегии 6 июня в Осло. Затем они сыграют с Молдовой, а в сентябре встретятся с Эстонией и Израилем. У сборной Европы 2021 года сильный состав, включающий молодых и опытных игроков. Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма — надежный капитан, Алессандро Бастони, Сандро Тонали и Николо Барелла - высококлассные игроки, а Матео Ретеги показал себя отличным бомбардиром в "Аталанте". Однако итальянцы могут стать первой жертвой норвежского "золотого поколения".

Победители 12 отборочных групп автоматически попадают на чемпионат мира 2026 года, который пройдет исключительно в США, начиная с четвертьфиналов. 12 команд, занявших вторые места, вместе с четырьмя участниками Лиги наций будут бороться за путевки в европейском плей-офф в формате четырех "Финалов четырех". Италия надеется избежать этих решающих матчей. Пропустить третий чемпионат мира для страны, столь увлеченной футболом, было бы немыслимо.

Уточнения

Чемпионат мира по футболу 2026 года (англ. 2026 FIFA World Cup) — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года.



Луча́но Спалле́тти (итал. Luciano Spalletti; род. 7 марта 1959, Чертальдо, Тоскана) — итальянский футболист и футбольный тренер, главный тренер сборной Италии.

