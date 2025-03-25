Эти пять сборных точно сыграют на ЧМ-2026

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Стали известны команды, которые точно будут играть на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency стадион

К хозяевам турнира (США, Канаде и Мексике) присоединится Япония, которая стала первой сборной, попавшей на ЧМ-2026 по отбору. Команда в седьмом туре азиатской квалификации одержала победу над Бахрейном.

Новая Зеландия стала пятой участницей турнира. 24 марта, в финальном матче отбора (Океания) игроки сборной обыграли Новую Каледонию.

ЧМ-2026 начнется 11 июня 2026 года, а финальный матч пройдет 19 июля в США, пишут Vesti. kz.

Уточнения

Чемпионат мира по футболу 2026 года (англ. 2026 FIFA World Cup) — 23-й чемпионат мира по футболу ФИФА, финальная часть которого пройдёт в июне и июле 2026 года.

