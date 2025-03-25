Два рекорда за один вечер: Роналду не остановить

Вечером 23 марта в Лиссабоне состоялся ответный матч четвертьфинала Лиги наций. До этого Криштиану Роналду на стадионе "Жозе Алваладе" вручили сертификат Книги рекордов Гиннесса как игроку, одержавшем наибольшее количество побед в международных матчах.
Португальский супербомбардир победил 132 раза. Такого результата еще не было в истории футбола. Однако рекорд продержался чуть более 90 минут, в матче Португалия-Дания 40-летний Роналду отпраздновал свою 133-ю победу и в очередной раз побил свой рекорд.
Кстати, за свою карьеру Криштиану пять раз выигрывал "Золотой мяч".
Криштиа́ну Рона́лду душ Са́нтуш Аве́йру (порт. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro; европейский португальский: [kɾiʃˈtjɐnu ʁoˈnaɫdu] ; род. 5 февраля 1985, Фуншал, Португалия) — португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии.
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