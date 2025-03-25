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Этот убийственный трюк с мешком песка может развить силу лучше, чем тяжёлые веса

1:00
Спорт

Если вы годами поднимали тяжести, вы знаете, что одни и те же упражнения начинают казаться вам скучными. Вот почему включение новых упражнений, таких как подъем с мешком с песком, бросают вызов вашему телу неожиданными способами.

Накаченный мужчина
Фото: flickr.com by istolethetv from Hong Kong, China, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Накаченный мужчина

Это и есть ключ к тому, чтобы оставаться вовлеченным и открывать новые уровни достижений.

"Упражнение "мешок с песком" широко используется в тактических тренировках, боевых видах спорта, гонках с препятствиями и общей физической подготовке", — отметил Джошуа Кинг, руководитель персональных тренировок в Life Time Gainesville, VA.

Он уточнил, что движение выполняется лежа на спине с мешком с песком, нагруженным весом, а затем вставая.

Хотя движение кажется простым, оно сложнее, чем вы могли бы подумать. Песок в мешке постоянно перемещается, давая вашему телу другое распределение веса и сложность с каждым повторением.

Уточнения

Выно́сливость  — способность организма к продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного снижения работоспособности, а также его восстановлению. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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