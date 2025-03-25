Забудьте про бег: такая домашняя тренировка равносильна 5000 шагам

Если времени на спортзал нет, а колени не благодарят за каждую пробежку — выход есть. Ходьба на месте может быть не только лёгким, но и удивительно эффективным способом улучшить физическую форму. И видео-тренировка от Rick Bhullar - отличный тому пример.
Длительность: 30 минут
Цель: 5000 шагов
Где выполнять: дома или где удобно
Уровень подготовки: любой
Что нужно: никакого оборудования, только немного места и включённое видео
Тренировка состоит в основном из маршировки на месте, но в программе много разнообразных движений с элементами танца и участием рук, что задействует больше мышц и ускоряет метаболизм. Весь процесс сопровождается счётчиком шагов на экране, так что можно сверяться с показаниями своего фитнес-браслета.
Кардио-эффект без ударной нагрузки на суставы
Отличная альтернатива бегу или прогулке, если вы дома, на работе или в плохую погоду
Вовлекает всё тело, а не только ноги
Подходит для всех - даже если вы не танцор, как Рик
Автор программы, в прошлом танцор, делает каждое движение в реальном времени и показывает предстоящие шаги на экране. Это помогает не сбиваться и держать ритм на протяжении всей тренировки.
Тем, кто хочет повысить ежедневную активность
Тем, кто стремится достичь цели в 10 000 шагов
Тем, кто ищет щадящую нагрузку для суставов
Тем, у кого мало времени на тренировки
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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