Забудьте про бег: такая домашняя тренировка равносильна 5000 шагам

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Если времени на спортзал нет, а колени не благодарят за каждую пробежку — выход есть. Ходьба на месте может быть не только лёгким, но и удивительно эффективным способом улучшить физическую форму. И видео-тренировка от Rick Bhullar - отличный тому пример.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Женщина тренируется дома

В чём суть тренировки

Длительность: 30 минут

Цель: 5000 шагов

Где выполнять: дома или где удобно

Уровень подготовки: любой

Что нужно: никакого оборудования, только немного места и включённое видео

Тренировка состоит в основном из маршировки на месте, но в программе много разнообразных движений с элементами танца и участием рук, что задействует больше мышц и ускоряет метаболизм. Весь процесс сопровождается счётчиком шагов на экране, так что можно сверяться с показаниями своего фитнес-браслета.

Что делает тренировку особенной:

Кардио-эффект без ударной нагрузки на суставы

Отличная альтернатива бегу или прогулке , если вы дома, на работе или в плохую погоду

Вовлекает всё тело , а не только ноги

Подходит для всех - даже если вы не танцор, как Рик

Автор программы, в прошлом танцор, делает каждое движение в реальном времени и показывает предстоящие шаги на экране. Это помогает не сбиваться и держать ритм на протяжении всей тренировки.

Кому подойдёт такая ходьба

Тем, кто хочет повысить ежедневную активность

Тем, кто стремится достичь цели в 10 000 шагов

Тем, кто ищет щадящую нагрузку для суставов

Тем, у кого мало времени на тренировки

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

