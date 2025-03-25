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Никаких гантелей, только тело: что даёт эксперимент с 70 отжиманиями в день

1:56
Спорт

Фитнес-редактор Сам Хоупс решила бросить себе вызов: каждый день в течение недели выполнять 70 walking plank push-ups — отжиманий с боковым шагом в планке. Это упражнение считается прогрессией обычных отжиманий: оно усложняет нагрузку за счёт перемещения вбок и увеличивает время под напряжением (TUT).

отжимания
Фото: freepik
отжимания

Что это за упражнение 

Walking plank push-up — это комбинация планки и отжимания, при которой после каждого отжимания вы делаете шаг вбок руками и ногами, сохраняя прямую линию тела. Оно активно включает:

  • грудные мышцы,

  • плечи и трицепсы,

  • пресс, спину и квадрицепсы.

Что происходило на протяжении недели

  • Дольше, но мощнее: из-за боковых шагов упражнение стало более продолжительным, но также задействовало почти всё тело.

  • Работа с темпом: Сам замедлила спуск (5 секунд вниз, 1 секунда вверх), что заметно усилило нагрузку. Иногда она использовала эспандер для дополнительного сопротивления.

  • Сложность удержания таза: во время перемещений тело пыталось "заваливаться" — приходилось контролировать бёдра и поясницу, помогало зеркало и напряжение мышц кора.

  • Трицепсы страдали первыми: к концу каждого подхода руки буквально дрожали, грудные мышцы тоже ощущались «как после зала».

  • Внешне — без изменений: за 7 дней ни визуального результата, ни мощного прогресса. Но вырос контроль, техника и чувство тела.

Отжимания с шагами в планке — отличная тренировка для верхней части тела и кора. Но если повторять её ежедневно без восстановления, можно перегрузить мышцы. Лучший подход — включить это упражнение как часть полноценной программы, с днями отдыха и чередованием нагрузок.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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