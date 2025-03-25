Слова фигуристов тронули даже судей: что скрывала пара до выхода на лёд

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Зрители турнира "Русский вызов" стали свидетелями не просто красивого выступления, а настоящего сюрприза. Александра Трусова и Макар Игнатов не только впервые вышли на лёд как пара, но и поделились радостной новостью — они ждут ребёнка, сообщает Царьград.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александра Трусова

Спортсмены решили не откладывать откровение:

"Я давно хотела рассказать о беременности, чтобы избежать ненужных слухов. Удобно совпало с "Русским вызовом", и идея появилась сама собой. Благодарна Первому каналу за поддержку", — рассказала Трусова.

Фигуристка признаётся: кататься в положении страшно, ведь на кону — здоровье малыша. Но рядом надёжный партнёр, которому она доверяет.

"Мы впервые вышли на лёд вместе. Надо было как-то обыграть этот момент. Темой турнира стало хорошее настроение, и мы решили внести в номер немного юмора: имитировали выброс, но я остановилась в последний момент", — поделилась Трусова.

Идею держали в секрете до самого выхода на лёд. По замыслу постановки, их совместное катание символизировало не только спортивное единение, но и начало новой главы в жизни. Они показали трогательную историю доверия и любви — от одиночных выступлений к семейному союзу.

После выступления фигуристы продолжили делиться радостью: показали снимки с УЗИ будущего ребёнка и даже записали видео в честь грядущего события.

Уточнения

Алекса́ндра Вячесла́вовна Тру́сова (после замужества в 2024 году — Игна́това; род. 23 июня 2004, Рязань, Россия) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр (2022). Бронзовый призёр чемпионата мира (2021).



Мака́р Дени́сович Игна́тов (род. 21 июня 2000, Санкт-Петербург) — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании.

