Роза Хутор принимает всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу

Всероссийские соревнования по сноуборду и фристайлу проходят на курорте в рамках спортивно-музыкального фестиваля New Star Camp.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Соревнования по фристайлу на курорте Роза Хутор

Череду спортивных событий открыл Финал кубка России по сноуборду. Участие в состязаниях принимают около 50 спортсменов из восьми российских регионов. 26-27 марта на "Роза Хутор" состоится Финал чемпионата России по фристайлу, на старт выйдут более 40 участников. Лучшие лыжники и сноубордисты страны покажут свое мастерство в дисциплине Big Air. Они продемонстрируют судьям сложные вращения при прыжке со специально созданного снежного трамплина, полет с которого составляет не менее 20 метров. Он расположен в сноупарке фестиваля на отметке 1600 метров над уровнем моря.

— Проведение соревнований всероссийского уровня в рамках New Star Camp организовано не только для популяризации зимних видов спорта, но и для удобства спортсменов. После стартов участники могут окунуться в атмосферу фестиваля. При этом соревнования открыты для болельщиков, — отметили в Федерации сноуборда России.

Специально для New Star Сamp на "Роза Хутор" построен сноупарк площадью 40 тысяч квадратных метров, в котором расположено около 70 эксклюзивных джиббинг-фигур. Спортивная программа фестиваля включает различные старты, среди них — флагманские соревнования NEW STAR INVITATIONAL по сноуборду и лыжам с призовым фондом в 1 000 000 рублей от Winline и контест Билайн Night Jam, судьей и ведущим которого выступит легендарный сноубордист Денис Бонус. Участники мероприятия могут посетить уроки по фристайлу, джиббингу, состязания для новичков и детей. Для тех, кто не катается на лыжах и сноуборде, доступны тренировки по йоге, функциональные занятия и утренние пробежки. В музыкальной программе New Star Camp запланированы выступления более 70 музыкантов на семи сценах. Фестиваль проходит на курорте "Роза Хутор" с 24 по 30 марта.