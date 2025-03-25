Минус углеводы, плюс стейк: правда о диете, где жир сжигает жир

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Представьте себе питание, в котором можно не считать калории, есть стейки и сливочное масло — и при этом худеть. Звучит как мечта, но это реальность для поклонников кетодиеты. Разбираемся, как она работает, что можно есть и кому стоит держаться подальше от этого режима.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Похудение

Что такое кетодиета

Кетодиета — это питание с упором на жиры (до 70% рациона), умеренное потребление белков и почти полное исключение углеводов (всего 20-50 г в день). При таком дефиците углеводов организм переходит в состояние кетоза — начинает сжигать жиры вместо глюкозы.

Что происходит в организме

Уровень сахара и инсулина снижается

Печень вырабатывает кетоны — новое топливо для мозга и мышц

Аппетит уменьшается, жир начинает уходить

Именно поэтому кетодиету активно используют не только для похудения, но и для стабилизации обмена веществ.

Что можно и нельзя есть на кетодиете

Разрешено

Жирное мясо и птица (говядина, утка, свинина)

Морская рыба, яйца, сливки, твердый сыр

Оливковое и кокосовое масло

Зеленые овощи, грибы, авокадо

Орехи, семена (в умеренных количествах)

Запрещено

Сахар, хлеб, макароны, рис, картошка

Большинство фруктов (особенно бананы и виноград)

Фасоль, кукуруза, морковь

Работает ли это

Исследования подтверждают: на кетодиете люди теряют от 3 до 12 кг за полгода. Снижается уровень инсулина, нормализуется аппетит, уменьшается тяга к сладкому. Без скачков глюкозы — меньше соблазна сорваться.

Побочные эффекты и противопоказания

Не всё так идеально. В первые дни возможен так называемый "кето-грипп" — головная боль, усталость, тошнота. Также кето противопоказано при:

Болезнях печени и почек

Панкреатите

Беременности и грудном вскармливании

Диабете, желчнокаменной болезни, удаленном желчном пузыре

Кроме того, при длительном соблюдении кето возможен дефицит витаминов группы B, магния и калия, а также рост уровня холестерина.

Пример меню на день

Завтрак: яичница с беконом и авокадо.

яичница с беконом и авокадо. Обед: салат с тунцом, яйцом и оливками.

салат с тунцом, яйцом и оливками. Ужин: запечённый лосось с брокколи

Кетодиета — мощный инструмент, но обращаться с ней нужно осознанно. Идеально — под контролем врача или нутрициолога. Если всё делать правильно, кето может стать не просто диетой, а настоящим стилем жизни.