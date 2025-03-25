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Минус углеводы, плюс стейк: правда о диете, где жир сжигает жир

2:43
Спорт

Представьте себе питание, в котором можно не считать калории, есть стейки и сливочное масло — и при этом худеть. Звучит как мечта, но это реальность для поклонников кетодиеты. Разбираемся, как она работает, что можно есть и кому стоит держаться подальше от этого режима.

Похудение
Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Что такое кетодиета

Кетодиета — это питание с упором на жиры (до 70% рациона), умеренное потребление белков и почти полное исключение углеводов (всего 20-50 г в день). При таком дефиците углеводов организм переходит в состояние кетоза — начинает сжигать жиры вместо глюкозы.

Что происходит в организме

  • Уровень сахара и инсулина снижается
  • Печень вырабатывает кетоны — новое топливо для мозга и мышц
  • Аппетит уменьшается, жир начинает уходить

Именно поэтому кетодиету активно используют не только для похудения, но и для стабилизации обмена веществ.

Что можно и нельзя есть на кетодиете

Разрешено

  • Жирное мясо и птица (говядина, утка, свинина)
  • Морская рыба, яйца, сливки, твердый сыр
  • Оливковое и кокосовое масло
  • Зеленые овощи, грибы, авокадо
  • Орехи, семена (в умеренных количествах)

Запрещено

  • Сахар, хлеб, макароны, рис, картошка
  • Большинство фруктов (особенно бананы и виноград)
  • Фасоль, кукуруза, морковь

Работает ли это

Исследования подтверждают: на кетодиете люди теряют от 3 до 12 кг за полгода. Снижается уровень инсулина, нормализуется аппетит, уменьшается тяга к сладкому. Без скачков глюкозы — меньше соблазна сорваться.

Побочные эффекты и противопоказания

Не всё так идеально. В первые дни возможен так называемый "кето-грипп" — головная боль, усталость, тошнота. Также кето противопоказано при:

  • Болезнях печени и почек
  • Панкреатите
  • Беременности и грудном вскармливании
  • Диабете, желчнокаменной болезни, удаленном желчном пузыре

Кроме того, при длительном соблюдении кето возможен дефицит витаминов группы B, магния и калия, а также рост уровня холестерина.

Пример меню на день

  • Завтрак: яичница с беконом и авокадо.
  • Обед: салат с тунцом, яйцом и оливками.
  • Ужин: запечённый лосось с брокколи

Кетодиета — мощный инструмент, но обращаться с ней нужно осознанно. Идеально — под контролем врача или нутрициолога. Если всё делать правильно, кето может стать не просто диетой, а настоящим стилем жизни.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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