Минус углеводы, плюс стейк: правда о диете, где жир сжигает жир

Представьте себе питание, в котором можно не считать калории, есть стейки и сливочное масло — и при этом худеть. Звучит как мечта, но это реальность для поклонников кетодиеты. Разбираемся, как она работает, что можно есть и кому стоит держаться подальше от этого режима.
Кетодиета — это питание с упором на жиры (до 70% рациона), умеренное потребление белков и почти полное исключение углеводов (всего 20-50 г в день). При таком дефиците углеводов организм переходит в состояние кетоза — начинает сжигать жиры вместо глюкозы.
Именно поэтому кетодиету активно используют не только для похудения, но и для стабилизации обмена веществ.
Исследования подтверждают: на кетодиете люди теряют от 3 до 12 кг за полгода. Снижается уровень инсулина, нормализуется аппетит, уменьшается тяга к сладкому. Без скачков глюкозы — меньше соблазна сорваться.
Не всё так идеально. В первые дни возможен так называемый "кето-грипп" — головная боль, усталость, тошнота. Также кето противопоказано при:
Кроме того, при длительном соблюдении кето возможен дефицит витаминов группы B, магния и калия, а также рост уровня холестерина.
Кетодиета — мощный инструмент, но обращаться с ней нужно осознанно. Идеально — под контролем врача или нутрициолога. Если всё делать правильно, кето может стать не просто диетой, а настоящим стилем жизни.
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