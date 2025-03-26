Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые лучше всего подходили для рыбалки и охоты
Свобода спустя полвека: ожидавшему 47 лет казни мужчине заплатили 123 млн и оправдали
Шины гниют прямо в гараже — и вы даже не подозреваете об этом
Сила воли подвела: Кушанашвили признался в нарушении запрета врачей во время химиотерапии
Земляничный шпинат: легко выращиваемое растение с яркими ягодами и полезными листьями
Селёдка, которая тает во рту: бабушкин рецепт, который заслуживает аплодисментов
Умный дом или микроволновка? Неожиданный рейтинг приоритетов покупателей квартир
Не плачет, не вянет и пахнет по ночам: хойя, которая переживёт всех
Кто подкручивает шестерёнки, чтобы Вселенная работала слишком идеально

Забудьте о тренажёрах: это упражнение прокачает всё тело и укрепит суставы

1:51
Спорт

Одним из самых универсальных и полезных упражнений для всего тела является приседание. Это упражнение задействует практически все мышцы, начиная от нижней части тела — бёдра, ягодицы, икры, и заканчивая мышцами кора и спины.

приседания
Фото: freepik
приседания

Приседания активируют сразу несколько групп мышц, что делает их идеальным упражнением для комплексного тренинга всего тела. Кроме того, они помогают развить координацию движений, улучшить выносливость и укрепить суставы.

Приседания положительно влияют на здоровье суставов, особенно коленных и тазобедренных, улучшая их подвижность. Они также способствуют укреплению костной ткани, что важно для профилактики остеопороза. 

Кроме того, приседания активизируют обмен веществ, что способствует ускорению метаболизма и помогает сжигать калории, особенно если выполнять их в быстрых темпах или с дополнительным весом. Это делает их отличным инструментом для контроля веса и улучшения общей физической формы.

Ещё одним важным аспектом является то, что приседания укрепляют мышцы спины и кора, что способствует улучшению осанки и предотвращает боли в нижней части спины, особенно если вы часто сидите.

Чтобы правильно выполнять приседания, важно соблюдать несколько принципов. Ступни должны быть на ширине плеч, а носки слегка развёрнуты наружу.

Спина должна оставаться прямой, избегайте прогиба в пояснице. Колени не должны выходить за линию пальцев ног, чтобы минимизировать нагрузку на суставы.

Опускайтесь до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу (или ниже, если позволяет гибкость). При подъёме не стоит резко выпрямлять колени — движение должно быть плавным.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить
Наука и техника
Коллаген исчезает — что происходит с телом и можно ли это остановить Аудио 
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей
Садоводство, цветоводство
Добавьте всего каплю — и рассада вырастет крепче, чем у соседей Аудио 
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей
Авто
Финиш электрической эры: Китай отказывается от электромобилей Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Секретный ЗРПК Панцирь-СМ-СВ: армия РФ раскрывает козырь — такого ещё не было Дмитрий Плотников Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Айсберг весом триллион тонн отправился в путь — к чему это приведёт
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Последние материалы
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые лучше всего подходили для рыбалки и охоты
Свобода спустя полвека: ожидавшему 47 лет казни мужчине заплатили 123 млн и оправдали
Шины гниют прямо в гараже — и вы даже не подозреваете об этом
Сила воли подвела: Кушанашвили признался в нарушении запрета врачей во время химиотерапии
Земляничный шпинат: легко выращиваемое растение с яркими ягодами и полезными листьями
Селёдка, которая тает во рту: бабушкин рецепт, который заслуживает аплодисментов
Умный дом или микроволновка? Неожиданный рейтинг приоритетов покупателей квартир
Не плачет, не вянет и пахнет по ночам: хойя, которая переживёт всех
Кто подкручивает шестерёнки, чтобы Вселенная работала слишком идеально
Этот маленький элемент в окне самолёта спасает вас от гибели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.