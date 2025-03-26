Забудьте о тренажёрах: это упражнение прокачает всё тело и укрепит суставы

1:51 Your browser does not support the audio element. Спорт

Одним из самых универсальных и полезных упражнений для всего тела является приседание. Это упражнение задействует практически все мышцы, начиная от нижней части тела — бёдра, ягодицы, икры, и заканчивая мышцами кора и спины.

Фото: freepik приседания

Приседания активируют сразу несколько групп мышц, что делает их идеальным упражнением для комплексного тренинга всего тела. Кроме того, они помогают развить координацию движений, улучшить выносливость и укрепить суставы.

Приседания положительно влияют на здоровье суставов, особенно коленных и тазобедренных, улучшая их подвижность. Они также способствуют укреплению костной ткани, что важно для профилактики остеопороза.

Кроме того, приседания активизируют обмен веществ, что способствует ускорению метаболизма и помогает сжигать калории, особенно если выполнять их в быстрых темпах или с дополнительным весом. Это делает их отличным инструментом для контроля веса и улучшения общей физической формы.

Ещё одним важным аспектом является то, что приседания укрепляют мышцы спины и кора, что способствует улучшению осанки и предотвращает боли в нижней части спины, особенно если вы часто сидите.

Чтобы правильно выполнять приседания, важно соблюдать несколько принципов. Ступни должны быть на ширине плеч, а носки слегка развёрнуты наружу.

Спина должна оставаться прямой, избегайте прогиба в пояснице. Колени не должны выходить за линию пальцев ног, чтобы минимизировать нагрузку на суставы.

Опускайтесь до тех пор, пока бёдра не станут параллельны полу (или ниже, если позволяет гибкость). При подъёме не стоит резко выпрямлять колени — движение должно быть плавным.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

