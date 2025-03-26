Почему у мужчин падает уровень тестостерона и как остановить этот процесс?

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Тестостерон — это не просто "мужской" гормон, а ключевой элемент для нормальной работы организма. Он влияет на уровень энергии, метаболизм, а также поддерживает здоровье мышц и костей.

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В последние годы среди мужчин наблюдается снижение уровня тестостерона, и, что важно, это затрагивает даже молодёжь. Проблемы с уровнем тестостерона могут привести к физическим и психоэмоциональным нарушениям.

Тестостерон регулирует такие важные процессы, как половая функция, рост мышечной массы, поддержание плотности костей и метаболизм. Недавние исследования показывают, что уже у 20% мужчин в возрасте от 15 до 39 лет наблюдается дефицит этого гормона.

Причины этого могут быть разнообразными: вредные привычки, стресс, неправильное питание и болезни. Проблемы с гормоном могут проявляться в виде снижения полового влечения, усталости, бессонницы и набора веса.

Как повысить уровень тестостерона естественными способами?

Прежде всего, необходимо следить за питанием. Продукты, такие как имбирь, устрицы, гранаты, жирная рыба и растительные молочные аналоги, могут помочь нормализовать уровень гормона.

Физическая активность, особенно силовые тренировки, а также здоровый сон также оказывают положительное влияние.

В случае серьёзных отклонений рекомендуется проконсультироваться с врачом, чтобы исключить эндокринные заболевания, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Тестостеро́н (от «тестикулы», «стерол» и «кетоны») — основной половой гормон (андроген) мужских особей позвоночных, отвечающий за развитие внешних гениталий, регулирующий работу придаточных половых желёз и оказывающий влияние на развитие вторичных половых признаков, которые у позвоночных нередко зависят от андрогенов.

