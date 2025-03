Как избавиться от жира на животе: 4 эффективных упражнения, которые вы можете сделать за 20 минут

Чтобы быстро избавиться от жира на животе, важно сосредоточиться на тренировках, которые активируют несколько групп мышц и включают кардио, что ускоряет метаболизм.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Талия

Вместо того чтобы тратить время на неэффективные упражнения, лучше сосредоточиться на интенсивных тренировках, которые помогут сжигать больше калорий, укрепить мышцы кора и подтянуть живот.

Эффективная тренировка, требующая минимум времени, включает в себя такие движения, как берпи с подтягиванием, русские повороты с гантелями, обратные выпады на колено и планка.

Для выполнения этих упражнений вам понадобятся только гантели среднего веса и коврик. Каждое из этих упражнений задействует важные мышцы, улучшая осанку, укрепляя корпус и улучшая баланс, пишет Eat This, Not That.

Берпи с подтягиванием активируют как верхнюю, так и нижнюю часть тела, сжигая калории и развивая силу. Русские повороты с гантелями активируют косые мышцы живота и укрепляют корпус. Обратные выпады на колено усиливают ноги и пресс.

Все эти упражнения активируют важные мышцы, улучшая физическую форму и ускоряя процесс сжигания жира на животе.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.