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Красота не требует жертв: эти упражнения сделают ваши ножки идеальными даже без спортзала

1:29
Спорт

Тренировка ног в домашних условиях может быть столь же эффективной, как и в зале, если правильно подобрать упражнения.

Подъём ног с удержанием
Фото: freepik
Подъём ног с удержанием

Приседания — одно из самых базовых и полезных упражнений для ног. Чтобы правильно выполнять приседания, встаньте прямо, ноги на ширине плеч, стопы немного развернуты. Опускайтесь, сгибая колени, как будто садитесь на стул, следите, чтобы колени не выходили за носки, а спина оставалась прямой. Затем вернитесь в исходное положение. 

Выпады — ещё одно отличное упражнение для тренировки ног. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, сделайте шаг вперед одной ногой, сгибая оба колена до прямого угла, затем вернитесь в исходное положение и повторите с другой ногой. Важно следить за тем, чтобы колени не выходили за носки и спина была прямой.

Мостик помогает укрепить ягодицы и бёдра. Лягте на спину, согнув колени, ступни на полу. Поднимите бёдра вверх, сжимая ягодицы, чтобы тело образовало прямую линию от колен до плеч. Задержитесь на 2-3 секунды в верхней точке, затем опуститесь обратно. 

Не забывайте и о подъёмах на носки. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, поднимитесь на носки, сжимая икроножные мышцы. Это простое, но эффективное упражнение укрепляет икры и способствует улучшению баланса.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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