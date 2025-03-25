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Забудьте о диетах: эксперт назвала упражнения, которые преобразят вашу фигуру к пляжному сезону

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Спорт

Фитнес-эксперт Ирина Ротач поделилась рекомендациями по подготовке фигуры к лету.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

В интервью Men Today она назвала серию эффективных упражнений, которые помогут достичь желаемых результатов.

Среди них — планка с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания и "Джампинг Джек".

Для выполнения последнего упражнения нужно сделать шаг правой ногой в сторону, поднимая руки над головой, затем вернуться в исходное положение и повторить с левой стороны.

Кроме того, Ротач акцентировала внимание на важности правильного питания, отметив, что создание дефицита калорий в рационе играет ключевую роль в процессе похудения.

Она подчеркнула, что регулярные тренировки ускоряют этот процесс и способствуют улучшению здоровья.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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