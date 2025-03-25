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Владимир Путин раскрыл главный секрет физического и морального здоровья нации

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Спорт

Президент России Владимир Путин выделил самбо как вид спорта, который способствует хорошему физическому развитию детей.

Владимир Путин
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

По его мнению, самбо доступно по стоимости, является национальным видом спорта и значительно влияет на развитие молодого поколения. Об этом пишет ТАСС.

Путин, который сам занимается восточными единоборствами более пятидесяти лет и имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо, подчеркнул, что этот вид спорта доступен для большинства людей. Также у президента есть чёрный пояс по карате.

Кроме того, в июне прошлого года Путин выразил недовольство по поводу чрезмерной коммерциализации массового спорта в России, отметив, что многие российские семьи вынуждены тратить значительные средства на спортивные мероприятия и занятия.

Уточнения

Са́мбо (акроним от самозащита без оружия) — советский, а с 1966 года — международный вид спортивного единоборства, утверждённый в качестве спортивной дисциплины 16 ноября 1938 года.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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