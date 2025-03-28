Спорт с брекетами: какие риски у таких тренировок, ответил врач

Врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина рассказала, что во время занятий спортом при наличии брекетов увеличивается вероятность травмирования полости рта и лица. Эти травмы могут иметь более серьёзные последствия.
Риски для тех, у кого стоят брекеты:
Спортсменам, как отметила врач, стоит выбирать элайнеры — прозрачные ортодонтические капы для исправления прикуса, невидимая альтернатива привычным брекетам.
Элайнеры не травмируют слизистую оболочку полости рта и легко снимаются во время приёма пищи или занятий спортом.
Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.
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