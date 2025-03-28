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Спорт с брекетами: какие риски у таких тренировок, ответил врач

1:09
Спорт

Врач научно-клинического центра EUROKAPPA clinic Ирина Корнилина рассказала, что во время занятий спортом при наличии брекетов увеличивается вероятность травмирования полости рта и лица. Эти травмы могут иметь более серьёзные последствия.

Фитнес-тренер Карина Ходова
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Фитнес-тренер Карина Ходова

Риски для тех, у кого стоят брекеты:

  1. Металлические брекеты и дуги могут при ударах в лицо повредить губы и щеки.
  2. Если вы сожмёте зубы при физической нагрузке, это может привести к отрыву брекетов, повреждению дуги, что может травмировать мягкие ткани.
  3. Во время ударов возможно повреждение сразу нескольких зубов, поскольку они соединены одной дугой.
  4. Даже после завершения лечения неравномерная нагрузка на зубы может привести к отрыву ретейнера.

Спортсменам, как отметила врач, стоит выбирать элайнеры — прозрачные ортодонтические капы для исправления прикуса, невидимая альтернатива привычным брекетам.

Элайнеры не травмируют слизистую оболочку полости рта и легко снимаются во время приёма пищи или занятий спортом.

Уточнения

Бре́кеты (англ. от brace «скоба»), ортодонти́ческие ско́бы — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты) для коррекции положения зубов человека при нарушениях прикуса и неровности зубного ряда.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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