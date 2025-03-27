Китайская жиротопка заставит похудеть любого: это упражнение покорило соцсети

Тренировки с названием "китайская жиротопка" стали популярными в соцсетях. На видео китаянки выполняют простое упражнение под энергичную музыку. Говорят, с его помощью можно быстро избавиться от лишнего веса.
Еще одно название этой тренировки — Kiat Jud Dai (Киат Джуд Дай). Оно произошло от музыкального трека. Под него девушки и занимаются.
Создатели тренировки уверяют, что это лучший способ быстро сжечь жир на боках и на животе.
Как делать?
Упражнение выполняют стоя, немного согнув ноги в коленях. Руки необходимо поднять. Далее — совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно.
Полная тренировка длится чуть меньше 30 минут.
Создатели Kiat Jud Dai уверили, что за 3 минуты повторения упражнения можно сжечь 30 калорий.
Упражнение задействует разные группы мышц, при этом его преимущество — быстрый темп, сообщает "СЭ".
Кита́й — государство в Восточной Азии.
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