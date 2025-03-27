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Китайская жиротопка заставит похудеть любого: это упражнение покорило соцсети

1:04
Спорт

Тренировки с названием "китайская жиротопка" стали популярными в соцсетях. На видео китаянки выполняют простое упражнение под энергичную музыку. Говорят, с его помощью можно быстро избавиться от лишнего веса.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Еще одно название этой тренировки — Kiat Jud Dai (Киат Джуд Дай). Оно произошло от музыкального трека. Под него девушки и занимаются.

Создатели тренировки уверяют, что это лучший способ быстро сжечь жир на боках и на животе.

Как делать?

Упражнение выполняют стоя, немного согнув ноги в коленях. Руки необходимо поднять. Далее — совершать интенсивные движения тазом и руками одновременно.

Полная тренировка длится чуть меньше 30 минут.

Создатели Kiat Jud Dai уверили, что за 3 минуты повторения упражнения можно сжечь 30 калорий.

Упражнение задействует разные группы мышц, при этом его преимущество — быстрый темп, сообщает "СЭ".

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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