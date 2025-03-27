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Считаем калории без фитнес-браслета: секретная формула от тренера

1:33
Спорт

Сколько калорий человек тратит на домашние заботы вроде уборки, глажки и мытья посуды? Они, конечно, не проходят бесследно для фигуры. Для того чтобы научиться рассчитывать свою активность в калориях без фитнес-браслета, нужно узнать, что такое базовый обмен веществ.

Уборка в ванной комнате
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Уборка в ванной комнате

"Базовый обмен веществ (БОВ) — это то количество энергии, необходимое для существования и выполнения неосознанных действий или же количество калорий в сутки, чтобы жить лежа, есть и не толстеть", — цитирует фитнес-тренера Дениса Соломина "СЭ".

Его можно рассчитать по формуле Харриса-Бенедикта:

  1. Для мужчин: 66.5 + (13.75 вес в кг) + (5.003 рост в см) — (6.775 возраст в годах);
  2. Для женщин: 655.1 + (9.563 вес в кг) + (1.85
    рост в см) — (4.676 возраст в годах).

Соломин составил формулу, чтобы подсчитать, сколько примерно калорий за время работы по дому сожгли именно вы.

Для этого свой суточный БОВ нужно разделить на количество минут в сутках, затем умножить на количество минут домашней работы. Получившийся результат нужно умножить на коэффициент физической активности в формате низкоинтенсивной необременительной кардиотренировки — 4.2.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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