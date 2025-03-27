Считаем калории без фитнес-браслета: секретная формула от тренера

Сколько калорий человек тратит на домашние заботы вроде уборки, глажки и мытья посуды? Они, конечно, не проходят бесследно для фигуры. Для того чтобы научиться рассчитывать свою активность в калориях без фитнес-браслета, нужно узнать, что такое базовый обмен веществ.
"Базовый обмен веществ (БОВ) — это то количество энергии, необходимое для существования и выполнения неосознанных действий или же количество калорий в сутки, чтобы жить лежа, есть и не толстеть", — цитирует фитнес-тренера Дениса Соломина "СЭ".
Его можно рассчитать по формуле Харриса-Бенедикта:
Соломин составил формулу, чтобы подсчитать, сколько примерно калорий за время работы по дому сожгли именно вы.
Для этого свой суточный БОВ нужно разделить на количество минут в сутках, затем умножить на количество минут домашней работы. Получившийся результат нужно умножить на коэффициент физической активности в формате низкоинтенсивной необременительной кардиотренировки — 4.2.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.
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