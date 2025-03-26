Как после 50 лет почувствовать себя 20-летним Казановой: вам поможет гимнастика Кегеля для мужчин

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Мужчинам, как и женщинам, важно укреплять интимные мышцы. Для этого есть отличная тренировка по методу Кегеля, которая направлена на улучшение потенции и укрепление полового здоровья.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Мужчина улыбается

Плюсы зарядки Кегеля для мужчин:

профилактика недержания мочи и кала;

при эректильной дисфункции;

при преждевременном семяизвержении;

при хронических тазовых болях и простатите;

в усилении эрекции и оргазмов.

Упражнения Кегеля укрепляют мышцы, ответственные за удержание крови во время эрекции. Благодаря им эрекция станет твердой и контролируемой.

"Упражнения выполняются по той же технике, что и у женщин, — необходимо втянуть в себя центр промежности и напрячь мышцу, поднимающую задний проход", — цитирует "СЭ" сексолога Реналию Сафину.

Для мужчин также существуют специальные тренажеры Кегеля.

Сафина добавила, что тренировка интимных мышц нужна в целях профилактики девушкам и юношам с 20 лет. Идеально, если это войдет в привычку. Это поможет избежать проблем с половой дисфункцией, опущением, отсутствием тонуса и недержанием.

Уточнения

Упражнения Кегеля — упражнения, направленные на развитие мышц промежности.

