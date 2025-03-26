Не потеряйте мышечную массу: 4 белковых источника, о которых вы не знали

Идёт православный пост, и важной задачей для тех, кто его соблюдает, является получение белка в достаточных количествах, чтобы не "заработать" серьезных проблем со здоровьем. Откуда брать белок, если все его животные источники недоступны, ответила врач-диетолог Галина Емельянова.
"Недостаточное потребление белковой пищи влечёт за собой потерю мышечной массы. Чем меньше мышечной массы в теле человека, тем ниже уровень базального (клеточного) метаболизма", — цитирует эксперта "МК.RU”.
Она советует постящимся ежедневно включать в рацион растительные источники белка. Например:
Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.
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