Не потеряйте мышечную массу: 4 белковых источника, о которых вы не знали

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Идёт православный пост, и важной задачей для тех, кто его соблюдает, является получение белка в достаточных количествах, чтобы не "заработать" серьезных проблем со здоровьем. Откуда брать белок, если все его животные источники недоступны, ответила врач-диетолог Галина Емельянова.

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"Недостаточное потребление белковой пищи влечёт за собой потерю мышечной массы. Чем меньше мышечной массы в теле человека, тем ниже уровень базального (клеточного) метаболизма", — цитирует эксперта "МК.RU”.

Она советует постящимся ежедневно включать в рацион растительные источники белка. Например:

Соя содержит 35 грамм белка в 100 граммах. Из соевых бобов получают тофу, молоко, муку, соевое мясо. В 100 гр. арахиса — 26 грамм белка, а в 100 гр. гороха — 23 грамма белка в 100 граммах. Все бобовые содержат большое количество растительного белка. Семена подсолнечника содержат 21 грамм белка в 100 граммах.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа.

