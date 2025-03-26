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Не потеряйте мышечную массу: 4 белковых источника, о которых вы не знали

1:09
Спорт

Идёт православный пост, и важной задачей для тех, кто его соблюдает, является получение белка в достаточных количествах, чтобы не "заработать" серьезных проблем со здоровьем. Откуда брать белок, если все его животные источники недоступны, ответила врач-диетолог Галина Емельянова.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

"Недостаточное потребление белковой пищи влечёт за собой потерю мышечной массы. Чем меньше мышечной массы в теле человека, тем ниже уровень базального (клеточного) метаболизма", — цитирует эксперта "МК.RU”.

Она советует постящимся ежедневно включать в рацион растительные источники белка. Например:

  1. Соя содержит 35 грамм белка в 100 граммах. Из соевых бобов получают тофу, молоко, муку, соевое мясо.
  2. В 100 гр. арахиса — 26 грамм белка, а в 100 гр. гороха — 23 грамма белка в 100 граммах.
  3. Все бобовые содержат большое количество растительного белка.
  4. Семена подсолнечника содержат 21 грамм белка в 100 граммах.

Уточнения

Вели́кий по́ст (греч. Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Вели́кая Четыредеся́тница») — центральный пост во всех исторических церквях, цель которого — подготовка христианина к празднованию Пасхи; соответствующий период литургического года, отмеченный в богослужении молитвами покаяния и воспоминания крестной смерти и воскресения Иисуса Христа. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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